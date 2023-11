La reina Letizia, muy solemne con una capa y el vestido frambuesa de su cita con Carlos de Inglaterra

El pasado lunes a las 20:00 horas, los reyes de España participaron en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Unos galardones en los que doña Letizia siempre sorprende con sus looks. Siempre los viraliza como también ha hecho en este 2023 al recuperar una prenda muy significativa para ella, un traje blanco. Curiosamente, este estilo fue también el que llevó la princesa Leonor cuando juró la Constitución con motivo de su 18º cumpleaños. Hoy, por otro lado, la Reina y su hija mayor han vuelto a coincidir en Madrid pues, junto al rey Felipe VI, han participado en la Solemne Sesión de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados.

Un vestido internacional

Para participar en este acto que acontece tras la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 16 de noviembre y de los miembros del Ejecutivo que prometieron sus cargos ante el rey Felipe V_I el 21 de este mes, doña Letizia ha querido apostar por una gama cromática que le gusta especialmente y define su armario más personal. Si el rojo siempre ha sido su tonalidad favorita y, en el último año, el fucsia se ha equiparado a esta primera; hoy la Reina apusta por un híbrido de ambas y luce un tono rojo frambuesa oscuro. En concreto, lo vemos en un vestido de manga larga con pequeños botones negros en los hombros, cintura ajustada y falda evasé, de Carolina Herrera (colección Pre-Fall 2018).

Vídeo: Europa Press

Los estrenó en un encuentro con Carlos de Inglaterra

Este elegante vestido con elegante línea resulta familiar, ya que no es nuevo y, además, también lo tiene en negro como se lo pudimos ver en el funeral de la reina Isabel II. En concreto, la Reina estrenó la versión en rojo oscuro frambuesa el 5 de abril de 2022 durante un encuentro con el por entonces príncipe Carlos de Inglaterra. Juntos visitaron la colección Zurbarán. Las doce tribus de Israel: Jacob y sus hijos e inauguraron la Spanish Gallery de Auckland, un municipio del condado inglés de Durham. Hasta la fecha, no se lo habíamos vuelto a ver.

En este 29 de noviembre de 2023, doña Letizia ha querido combinar su vestido con una capa con cuello de piel, que también pertenece a la firma Carolina Herrera y que tiene desde octubre de 2016. De estreno sí que son sus salones en color burdeos y con tacón midi de 6.5 centímetros, el modelo Daniela de la firma made in Spain PINKCHIC guagua (129 euros). A juego, luce una cartera en cocodrilo. En cuanto a sus joyas, no olvida su anillo de Coreterno y recupera sus pendientes de oro rosa, diamantes y rubíes de la colección I Am Red de Gold&Roses (1.775 euros), que lució por primera vez el 4 de octubre de 2022 y ha mostrado en varias ocasiones más.