El simbólico look de la princesa Leonor con un vestido verde militar y accesorios de su madre La heredera al trono ha acertado apostando por prendas minimalistas de fondo de armario

La última vez que vimos en público a la princesa Leonor fue el pasado 31 de octubre, día de su 18 cumpleaños, cuando juró la Constiución con motivo de su mayoría de edad. Un mes después, la heredera al trono reaparece junto a sus padres para participar en la Solemne Sesión de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados. Después de estrenar un impecable traje blanco que dio la vuelta al mundo, hoy vuelve a apostar por el vestido y estrena un look compuesto por prendas infalibles de fondo de armario con el que bien podríamos imaginarnos a su madre, la reina Letizia.

Apuesta por el verde militar

Aunque a lo largo de los años ha demostrado que su color preferido para las grandes citas es el azul, esta vez ha querido cambiar de registro apostando por una tonalidad que no le habíamos visto hasta ahora -excepto en su uniforme-: el verde militar. Hemos señalado en numerosas ocasiones lo mucho que les gusta a las royals esconder mensajes o guiños en sus estilismos, y no nos sorpendería que el look de hoy fuera un homenaje de la princesa de Asturias a su faceta castrense, puesto que, recordemos, actualmente se encuentra completando su formación en la Academia Militar de Zaragoza.

Apuesta por la moda española

Concretamente, se ha decantado por un modelo tan sencillo como acertado y versátil, que se puede combinar de numerosas maneras diferentes. Se trata de una prenda de cuello a la caja y manga corta acampanada que se entalla a la cintura, de donde parte una falda midi evasé con abertura frontal. Está decorada con pespuntes frontales y pertenece a Adolfo Domínguez, una firma que le encanta a doña Letizia, y se encuentra actualmente a la venta en todas las tallas a través de la tienda online de la marca por 249 euros.

'Préstamos' de su madre

No es ninguna novedad decir que a la Reina le encanta compartir ropa y complementos con sus hijas, y hoy ha sido la Princesa quien ha buceado en el armario de su madre para encontrar con qué combinar su nuevo vestido. En primer lugar, ha tomado prestado un abrigo de paño que ha llevado a su llegada al Congreso de los Diputados para protegerse del frío, un modelo de corte oversize con cuello solapa firmado por Carolina Herrera que la Reina llevó durante su visita a Alemania en otoño de 2022.

También son de su madre el bolso, una pieza en piel camel con asa corta de Carolina Herrera que le hemos visto en anteriores ocasiones, y los pendientes, unas preciosas joyas de oro rosa, diamantes y esmeraldas firmadas por Gold&Roses.

Ha dejado su melena rubia suelta, peinada de forma muy natural con raya al medio y mechones laterales 'escondidos' detrás de la oreja, así como dos mechoncitos más finos sueltos para enmarcar el rostro, un detalle que adora la generación Z.

Aunque inicialmente podían parecerlo, porque tiene unos muy parecidos, los zapatos no pertenecen a doña Letizia, sino que también son un estreno del día de hoy. Concretamente, es el par Vivian de Hugo Boss en tono caramelo, que cuenta con puntera afilada y tacón alto y ancho con detalles metalizados.

