De Inglaterra a China: la prensa internacional se rinde ante el estilo de Leonor y doña Letizia

Ya desde su etapa como princesa, pero más especialmente estos últimos años, el estilo de doña Letizia ha generado numerosos comentarios y titulares a lo largo y ancho del planeta. No es raro que los looks de la Reina se comenten en la prensa de todo el mundo, quien la considera una de las royals mejor vestidas del panorama internacional, pero, últimamente, los medios extranjeros no solo hablan de su estilo, sino también del de su hija Leonor. Estas últimas semanas han estado repletas de citas muy señaladas para ambas, desde los Premios Princesa de Asturias hasta la jura de la Constitución, las cuales nos han dejado estilismos para el recuerdo. Sin embargo, no solo los looks de eventos especiales consiguen atrapar las miradas, sino que sus elecciones del día a día también lo hacen. Repasamos la opinión de la prensa, de Inglaterra a China, de los últimos conjuntos de ambas.

VER GALERÍA

El look de su 18 cumpleaños sigue dando mucho que hablar

El pasado 31 de octubre, con motivo de su mayoría de edad, la princesa de Asturias juró la Constitución con un impecable traje sastre en honor a sus padres, el cual fue especialmente comentado. Hoy, dos semanas después, la versión China de la revista ELLE ha publicado un artículo alabando esta elección y haciendo un repaso por el estilo de Leonor, definiéndola como "la princesa más bella de Europa". "El estilo de Leonor, desde la infancia hasta la edad adulta, es un referente de moda perfecto para la nueva generación de royals".

A lo largo del artículo, repasan la evolución del armario de la heredera, y señalan que tiene "el aura aristocrática de su padre y el encanto intelectual de su madre". Además, recalcan que, al igual que doña Letizia, combina con maestría "prendas artesanales de lujo con moda española asequible". Finalizan señalando que, igual que la Familia Real Británica tiene a Kate Middleton como icono, en España ahora no solo tenemos a la reina Letizia, sino también a su hija.

- La princesa Leonor con traje blanco rinde homenaje a sus padres en la jura de la Constitución

VER GALERÍA

El 'efecto Letizia' traspasa fronteras

Por su parte, la reina Letizia también ha conquistado a la prensa extranjera esta semana, especialmente a la británica. El diario Daily Mail ha dedicado dos artículos a los looks que ha llevado estos días, comenzando por el traje rojo que llevó el martes para la inauguración de la exposición Picasso 1906. La gran transformación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y entrega de la XXI edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo en el Museo Nacional del Prado.

"¡Alerta roja! La reina Letizia impacta con un poderoso traje escarlata" titulaban. Además, destacaban que el rey Felipe llevara la corbata a juego y no dejaban pasar tampoco su look de belleza, comparándolo con el de Kate Middleton: "Siguiendo los pasos de la princesa de Gales, Letizia ha peinado su brillante melena castaña con ondas relajadas para la ocasión. Además, la reina de España ha recurrido a su característico ojo ahumado en tono bronce y un labial nude".

VER GALERÍA

En la web de la revista HELLO! también han publicado un artículo comentando este conjunto, señalando que "el poderoso traje rojo de la reina Letizia es tendencia total para otoño de 2023", algo totalmente cierto ya que este color está más de moda que nunca. "La royal experta en tendencias es una de las aristócratas más chic del planeta" han destacado, comparando su estilo con el de Meghan Markle por su gusto por las "siluetas elegantes, la confección impecable y muchos conjuntos neutros que capturan la esencia del 'lujo silencioso'".

VER GALERÍA

"Letizia de España, más popular que nunca" destacaba hace unos días el medio francés Point de Vue. Y, anoche, vimos de nuevo a la Reina en la portada del Daily Mail con motivo del look que escogió para asistir a un acto organizado la Fundación Microfinanzas BBVA. Definen su estilo como "effortlessly chic" y muy estiloso.