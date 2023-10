Edurne arriesga con un minivestido de terciopelo y las botas plateadas que adoran las expertas La artista ha elegido para su último concierto un calzado en clave XL que no ha pasado desapercibido

Ya desde verano comenzamos a ver tanto en pasarela como en tiendas que los tonos metalizados iban a reinar este otoño, y ha sido dicho y hecho. En apenas unas semanas hemos vivido un auténtico boom de prendas como pantalones, tops, vestidos y faldas con ese acabado futurista, y una de las formas preferidas de las expertas en sucumbir a esta moda es hacerlo a través de los accesorios y el calzado. De esta manera, los mocasines, las bailarinas y, especialmente, las botas y botines dorados y plateados se han convertido en auténticos objetos de deseo. La última en darnos un ejemplo de cómo lucirlas cediéndoles todo el protagonismo ha sido Edurne.

Calzado multitendencia

La cantante madrileña fue una de las artistas que actuó ayer en el concierto benéfico Por ellas organizado por Cadena 100 para recaudar fondos contra el cáncer de mama y, antes de subirse al escenario, posó ante los medios desvelando el look que llevaría para esta cita tan especial. Como decimos, se ha sumado a la tendencia del calzado metalizado, decantándose por unas botas XL, un tipo de horma bautizada como over the knee por subir por encima de la rodilla que triunfó hace una década y también está viviendo un revival esta temporada.

Ha apostado por un par efecto segunda piel con puntera afilada y tacón alto al que ha cedido todo el protagonismo combinándolo con un sencillo minivestido negro. Eso sí, se trata de un diseño sin mangas muy favorecedor, ideal para la temporada otoño/invierno y que agrega detalles especiales. Cuenta con discreto escote barco, corte a la cintura y drapeados estratégicos para realzar la figura, y está decorado con volantes en el bajo y en los laterales a modo de cascada que caen prácticamente hasta el suelo.

Look de fiesta asequible en clave otoñal

El vestido pertenece a la firma Asos y se encuentra actualmente disponible en casi todas las tallas a través de la plataforma online por 54,99 euros. Edurne ha completado con joyitas finas plateadas: un collar de cuentas, pulsera a juego y varios anillos finos.

Ha llevado su característica melena rubia ondulada, en un semirrecogido voluminoso que dejaba mechones sueltos para enmarcar el rostro, y ha completado con un look de belleza muy dulce realzando su mirada con un lápiz plateado a juego precisamente con las botas.

