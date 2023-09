La reina Letizia rescata el vestido 'New Look' de origen español que maravilló a la prensa internacional La mujer de Felipe VI luce por tercera vez este diseño tan favorecedor que se inspira en la moda de los años 50

Hace tan solo 24 horas, veíamos a los Reyes en Barcelona, afrontando una intensa jornada de citas con la cultura en la que, más aparte de los galardonados en los primeros Premios Vanguardia, la reina Letizia llegó a ser absoluta protagonista con su elegante look. Y es que no solo captó nuestra atención por aquella preciosa falda de corte tulipan o sus llamativos pendientes de flor de jazmín, aquel vestido la llevó a coincidir en estilo con Bad Gyal. Eso jamás lo hubiésemos imaginado, pero sí que supimos predecir que doña Letizia repetiría pronto el diseño con el que este martes nos deleita en la inauguración de la temporada del Teatro Real de Madrid.

El vestido New Look que la Reina ha llevado tres veces

Doña Letizia sabe que el color negro carga en sí la capacidad de estilizar la figura, al tiempo que dota de muchísima sofisticación a cualquier estilismo. Es por ello que se ha decantado por esta oscura gama dos días seguidos. El de este martes, sin embargo, es un vestido mucho más especial, que nos fascina por su corte New Look, de inspiración años 50.

Se trata de un diseño sin mangas de cuello a la caja, corte a la cintura y falda acampanada hasta los tobillos, que incorpora un fino cinturón para realzar la figura y lazos en relieve a la altura de las caderas. Bautizado como Magna Magnolia, pertenece a la colección de Primavera/Verano 2022 de la firma española The 2nd Skin Co.

Recuerda inevitablemente a la icónica silueta New Look, popularizada por Christian Dior en los años 50, que resalta su cintura como un reloj de arena; en este caso, con la ayuda de un cinturón al tono. Previo a la invención de esta silueta, el uso de la corsetería había decaído y las mujeres se desplazaron a cortes holgados que permitían mayor movilidad. En la posguerra, no obstante, esta nueva interpretación de la figura femenina cambió la industria de la moda para siempre, marcando presencia en el armario de celebrities y royals incluso siete décadas más tarde.

La Reina ha completado el look con sus salones de Manolo Blahnik, un par destalonado con tacón altísimo que, además, presenta un patrón de líneas con detalles de PVC, lo cual le da un toque más moderno al conjunto. Como pendientes, ha escogido sus aros de plata con circonitas, de Coolook, que siempre lleva con vestidos negros, a juego con las pulseras gemelas de Cartier.

El estilismo total black que conquistó a la prensa internacional

Es normal que tengamos fichado el último look de la Reina, ya que se encuentra entre sus favoritos para llevar en citas de gran importancia. Lo decimos porque su gran debut fue en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021, donde conjuntó el vestido con los mismos zapatos, las pulseras gemelas y, para añadir algo más de brillo, unos pendientes de diamantes en talla orla montados en garra, que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia.

Poco después, en junio de 2022, rescataría este ensamblaje con motivo de la cena ofrecida por sus Majestades en el Palacio Real para los mandatarios asistentes a la 32º cumbre de la OTAN. Mientras que HELLO! Magazine titulaba: "La reina Letizia maravilla en un vestido que quita el aliento", la norteamericana revista W lo calificaba como uno de sus mejores momentos de estilo.

La luminosa melena de la Reina con ondas al estilo Hollywood

Allí repitió cada una de las piezas e incluso llevó el pelo recogido en un moño alto perfecto, así que su reinterpretación de este martes marca una nueva etapa para el vestido New Look más aclamado del armario de doña Letizia. Uno de los cambios más evidentes es el de su peinado, pues lleva la melena suelta, que ostenta con ondas de agua cortas pero marcadas, al más puro estilo del Hollywood antiguo. Nos traslada de inmediato a la glamourosa época en la que estos pomposos diseños de amplias faldas de tafetán, adornados con lazos o volantes, eran la norma sobre las alfombras rojas, un recuerdo que hace suspirar a las expertas en moda cada vez que la Reina recicla este espectacular atuendo de gala.