La inesperada conexión entre los looks de Bad Gyal y la Reina en su encuentro La llamada reina del 'trap' español tiene más en común con doña Letizia de lo que creíamos

Nunca pensamos escribir estas palabras, pero la moda a veces nos regala momentos inesperados que no podemos desaprovechar. Es lo que ha ocurrido este lunes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, sede de los primeros Premios La Vanguardia, un evento presidido por los Reyes en el cual se entregaron reconocimientos a personalidades tan distintas como el empresario Marc Puig o la cantante de Flow 2000, Bad Gyal. Hasta el momento, parece que nada de lo que te hemos contado está relacionado, pero son estos tres elementos los que conforman la noticia más impactante de la velada: la clave se encuentra en el origen de los looks que han unido a la reina Letizia con la reina del 'trap' español.

La inesperada conexión entre la reina Letizia y Bad Gyal

Primero, es necesario hacer un repaso por los entresijos empresariales de la moda española. Marc Puig forma parte de la tercera generación de una empresa familiar centenaria que, desde su fundación en 1914, ha conseguido consolidarse entre los grandes conglomerados de la industria de la moda y la belleza, alojando en su organigrama a firmas tan conocidas como Carolina Herrera, Nina Ricci o Paco Rabanne. Es por ello que ha sido distinguido por el jurado con el Premio Vanguardia a 'Empresario del año', dato clave para entender cómo la reina Letizia llegó a coincidir, en fondo y forma, con la intérprete de Chulo en un mismo escenario.

Dos looks radicalmente opuestos, pero en la misma sintonía

La catalana, cuyo nombre real es Alba Farelo i Solé, también fue reconocida por el periódico con el galardón al 'Talento joven internacional', una oportunidad única para darse la mano con los Reyes, quienes la felicitaron con efusividad. ¿Escucharán Blin Blin en Zarzuela? Ella, fiel a su estilo sensual y desenfadado, optó por un minivestido realizado con placas metálicas que dejan ver, entre las aberturas, el torso completo de la cantante. No fue difícil identificar su procedencia, pues se trata de una de las creaciones icónicas de Paco Rabanne, con las que revolucionó la moda en los años 60. Si aún no ves el punto de encuentro entre su look y el de la reina Letizia, te damos más pistas.

Por cuestiones de protocolo, aunque quizá también de estilo personal, doña Letizia no ha llevado transparencias ni faldas extremadamente cortas. A diferencia de la reina del 'trap' español, la reina de España se decantó por un vestido de escote barco superelegante, con falda atulipada, que está realizado en seda negra bordada con motivos florales de lo más románticos. Lo firma el sello belga Dries Van Noten, un favorito de Máxima de Países Bajos o Mathilde de Belgica, que desde 2018 forma parte del grupo Puig.

Los complementos, en la misma línea, fueron escogidos para rendir homenaje a la familia catalana que cambió para siempre el entramado empresarial de la moda nacional: tanto sus salones de charol destalonados como los pendientes Jasmine, así como el clutch acolchado en piel dorada, pertenecen al catálogo de Carolina Herrera.