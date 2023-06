Todo sobre Bad Gyal, la cantante de moda que 'ha seducido' a Bizarrap

Pocos creyeron en ella cuando decidió dejar de estudiar Diseño de Moda en la BAU de Barcelona para centrar todos sus esfuerzos en el mundo de la música. Hija de Eduard Farelo, conocido, entre otros trabajos, por poner voz al personaje de Gollum en el El Señor de los Anillos, Bad Gyal, de 26 años, puede presumir ahora de sustentar la corona de reina de la música urbana.

Comparada en muchas ocasiones con Karol G, la artista nacida en Vilassar del Mar (Barcelona) y cuyo verdadero nombre es Alba Farelo, logró convertirse en un fenómeno viral en 2016 tras versionar en catalan el tema Work de Rihanna y el resto ya es historia pues con su estilo particular ha logrado arrasar en festivales, todo tipo de escenarios y discotecas, ha ganado 19 discos de Platino y 5 discos de Oro y ha llegando a convertirse en la embajadora del dancehall, con una mezcla de trap y reggaeton con temas como Santa María, Hookah o Chulo.

Pero por si todo esto no fuera suficiente, Bad Gyal, a quien muchos lograran reconocer por cantar con Omar Montes el tema Alocao, artista, con el que por cierto acabó rompiendo su amistad, la catalana se ha convertido ahora en la protagonista junto al youtuber xBuyer del popular anuncio veraniego de Estrella Damm. Además, la canción elegida para el spot es obra suya, El sol me da, y son muchos los que ya apuestan por que podría convertirse en una de las canciones del verano.

Sin olvidar que en casa es Alba y que es la mayor de cinco hermanos, Paula, Bruno y las gemelas Greta e Irma, quienes según publica La Vanguardia, ha decidido seguir los pasos de su hermana y ha adoptado el nombre artístico de Mushkaa para hacerse un hueco en el panorama de la música urbana en catalán, Bad Gyal podría sorprendernos en los próximos meses haciendo una colaboración con el productor argentino Bizarrap, con quien según los mentideros de Internet estaría ya en negociaciones, algo que ella no ha querido ni confirmar ni desmentir.

A pesar de la fama, Bad Gyal continúa teniendo los pies en la tierra y no ha olvidado lo mucho que le ha costado llegar a la cine y las horas que tuvo que echar en la panadería de su pueblo para sacarse algún dinero con el que ir cumpliendo sus pequeños sueños."Siempre he sido bastante fiel a mí misma y siempre he hecho lo que he querido hacer. Y creo que me he ido ganando a la gente por ser auténtica, la verdad. Por aportar cosas que nadie más aportaba. Hacer las cosas a mi manera me ha dado resultados únicos, tanto en lo que se refiere a la música como a la estética" declaraba la artista en Vogue.