Amelia Bono estrena el 'total look' que se agotará en Zara en las próximas semanas

Las temperaturas suaves de estos días nos están obligando a sacar del armario los primeros looks de entretiempo. Y han dejado en redes sociales un sinfín de ideas para copiar en las próximas semanas. Una de nuestras favoritas es la que Amelia Bono ha elegido en las últimas horas para ir a un concierto de Taburete en Madrid. Un total look de Zara que bien podrías llevar en tu vuelta a la oficina por su versatilidad y comodidad.

Si algo nos ha demostrado la empresaria en los últimos meses es que su vestidor está lleno de prendas fáciles de combinar y reutilizar en todo tipo de planes. Y es que dependiendo de los complementos elegidos en cada momento pueden servir para un plan de día o volverse sofisticados en cuestión de segundos.

Para su última salida, Amelia se ha decantado por dos prendas de tendencia que funcionan igual de bien juntas que por separado. La experta en moda ha llevado un chaleco (29,95 euros) confeccionado con tejido en mezcla de liocel y lino, con escote de pico, de Zara que muchas influencers han combinado con una pantalón tipo sastre. Ella, sin embargo, ha seguido la propuesta de la propia firma y lo ha llevado con una falda midi (29,95 euros) de tiro medio y corte evasé confeccionada en el mismo tejido. Le ha dado un toque más informal al combinar el conjunto con unas zapatillas de estética deportiva, pero también se puede llevar con sandalias, bailarinas o cualquier otro calzado con el que te sientas cómoda en el trabajo.

El poder de un 'total look'

Hace ya varias temporadas que los total looks se han convertido en la mejor inversión de aquellas que quieren vestir siempre bien, pero sin pasar demasiado tiempo frente al espejo pensando en nuevos estilismos. Si todavía no tienes claro qué son, te lo explicamos rápidamente: se trata de conjuntos de falda o pantalón que funcionan como un todo, pero que también se pueden llevar por separado. Es decir, una falda y una blusa (o un pantalón y un top) de un mismo tejido, ya sea liso o estampado.

La ventaja de estos diseños es que juntos te ayudarán a crear un look elegante y sofisticado, pero mezclados con básicos como una camiseta blanca o unos vaqueros, pueden salvarte de más de un apuro. Por eso no sorprende que también las expertas hayan caído rendidas a ellos. Y Amelia Bono no es una excepción. La empresaria no solo tiene este conjunto de la firma insignia de Inditex, también la hemos visto este verano con otros dos piezas que podrá seguir reutilizando hasta que llegue el frío.