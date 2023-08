Ivanka Trump se atreve a practicar béisbol con las alpargatas españolas más vendidas entre las 'royals' Este calzado 'made in Spain' típico del verano arrasa en los looks de la élite internacional

De vuelta en Estados Unidos después de unas idílicas vacaciones en Ibiza, donde coincidió con Chiara Ferragni, Leonardo Dicaprio y más conocidas celebrities, Ivanka Trump ha disfrutado con su marido y sus hijos del último juego de los New York Mets, su equipo de béisbol, e incluso ha probado su suerte con el bate en una sesión de entrenamiento previa. Es lo que hemos podido saber gracias a sus publicaciones en redes sociales, donde también nos ha dejado ver su look para el encuentro. Y no, la heredera no se ha decantado por un conjunto deportivo con zapatillas sino por el calzado mediterráneo más cómodo para caminar kilómetros en verano.

VER GALERÍA

- La princesa de Gales, tras los pasos de Ivanka Trump con el diseño oriental que fue viral en Ascot

El lujo silencioso de Ivanka Trump con alpargatas españolas

La hija de Donald Trump es todo un icono de estilo ahora que el lujo silencioso, propio de las mujeres millonarias de la élite empresarial, es tendencia entre influencers y famosas. Como es lógico, a Ivanka esto le sale natural: sus looks suelen ser tan sencillos como sofisticados y, por discretos que sean, se componen de prendas valoradas en miles de euros.

El armario de la empresaria ha conectado en más de una ocasión con el de la reina Letizia o la princesa de Gales, así que no sabe duda de su estatus como referente de moda elegante. De hecho, otra cosa que la une con estas estilosas representantes de la realeza es su idilio con las alpargatas españolas, sobre todo aquellas que firma el sello Castañer, pionero en el sector.

VER GALERÍA

- Ivanka Trump brilló en la boda real de Hussein de Jordania con dos vibrantes vestidos de fiesta

El calzado mediterráneo que conquista a las mujeres más elegantes

Ivanka ha depositado toda su confianza en el color negro -capaz de elevar las dosis de elegancia de cualquier prenda- eligiendo finalmente un vestido acorsetado de ligero algodón con falda midi plisada al vuelo. La silueta estilo años 50 de la pieza enfatiza su cintura de forma que luce una figura envidiable y no le hace falta incorporar salones de tacón alto al conjunto. En busca de la comodidad, aunque bien ha podido llevar unas zapatillas blancas, la experta en comunicación ha fichado unas alpargatas de fabricación española.

Estas son uno de los productos estrella de exportación nacional desde que Yves Saint Laurent ayudó a popularizarlas en todo el mundo de la mano de Castañer. Más de seis décadas después, las mujeres más elegantes de la élite internacional, desde Meghan Markle o Kate Middleton hasta Ivanka Trump, son compradoras fieles de este sello made in Spain.

VER GALERÍA

- La razón por la que la reina Letizia tiene una colección de alpargatas muy bonitas y supercómodas

Las alpargatas planas de Castañer (139 euros) que acaba de estrenar Ivanka están bautizadas como Jean y presentan un detalle de cintas entrelazadas sobre el empeine, extendido para atarse con un lazo al tobillo. No sorprende en lo absoluto que las llevase a su práctica de béisbol, en vista de su suela plana de goma con plataforma de rafia trenzada.