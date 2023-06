Las imágenes de Ivanka Trump durante sus vacaciones en Ibiza

El Mediterráneo empieza a llenarse de vips que escogen sus cálidas aguas para relajarse y pasar unos días de vacaciones. Entre los cientos de rincones que invitan al descanso está Ibiza, la isla preferida por rostros nacionales e internacionales que encuentran en sus calas y su oferta cultural la manera perfecta de desconectar de la rutina. A estas aguas transparentes se han acercado Ivanka Trump, de 41 años, y su marido Jared Kushner para pasar unos días, jornadas en las que, como se puede ver en los retazos que han compartido, no ha faltado casi nada.

La pareja ha almorzado en un impresionante local con vistas a una cala de agua turquesa, donde ha disfrutado de la gastronomía local: pescado frito y ensalada de frutas son dos de los platos que han dejado en su álbum personal. Tras deleitar sus paladares, se fueron a navegar como se puede ver en un breve clip en el que tomaron imágenes de la conocida Es Vedrà, que se puede ver de fondo al atardecer.

¿Y el plan nocturno? Pues bailar en uno de los locales más conocidos de la isla, la discoteca Hï, en la que estos días pincha uno de los Djs más famosos de la música y habitual de las noches pitiusas. El matrimonio escuchó las canciones de David Guetta y de Black Coffe, otro famoso Dj que actúa en la misma sala, desde un lugar más que privilegiado pues se situaron muy cerca de la mesa de mezclas. Sin duda una manera perfecta de comprobar el talento del reconocido artista.

En las imágenes que ha compartido el matrimonio no se ve a sus tres hijos, Arabella, de once años (cumple doce en julio), Joseph, de ocho años, y Theodore, de 7, con quienes hace solo unos días celebraba el bat mitzvah de su hija mayor. Es una tradición judía que marca el inicio de la vida adulta y en este caso Arabella cumplió con la costumbre arropada por su familia, sus tíos y primos. No aparecía en las imágenes de la fiesta su abuelo Donald Trump (había celebrado con él la ocasión días antes), de 77 años, que se enfrenta a una delicada situación judicial. El expresidente, que está en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2024, ha sido imputado por 37 delitos relacionados con la retención deliberada de documentos clasificados de defensa y obstrucción a la justicia.