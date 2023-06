El empresario ha sido imputado por 37 delitos Las imágenes de la celebración de la nieta de Donald Trump, en medio de los problemas judiciales del expresidente Ivanka celebró en familia el 'bat mitzvah' de su hija Arabella, una tradición a la que no faltaron sus hermanos

El revuelo tras la imputación de Donald Trump no parece haber frenado los planes de la familia que tenía una ocasión muy significativa que celebrar apuntada en el calendario. Ivanka y su marido Jared Kushner, que fueron mano derecha del expresidente de Estados Unidos durante su mandato, celebraron el bat mitzvah de su hija Arabella, de once años (cumple doce en julio), ocasión en la que participaron todos los hijos del político (Barron no aparece en las imágenes). “Con mucho amor y orgullo, Jared y yo celebramos el bat mitzvah de nuestra hija Arabella. Recordamos la ocasión con el corazón lleno y mucha alegría y gratitud” escribe Ivanka junto a varias imágenes de la celebración en Florida en la que posaron en familia.

Además de detallar algunas de las labores solidarias en las que está involucrada Arabella, Ivanka, de 41 años, se confesó muy orgullosa de su pequeña. “Su amabilidad, creatividad, humor, empatía y pasión han llenado nuestra vida de alegría e inspiración. Que este día sea el principio de un satisfactorio capítulo de su vida” concluyó. En las fotos, junto a sus encantados padres, se puede ver a Arabella, guapísima con un vestido de Custom by Zöe que combina los tonos azul y dorado con tela brillante. Sus dos hermanos, Joseph, de ocho años, y Theodore, de 7, aparecen también muy elegantes y sonrientes, además de modernos pues combinan su traje con zapatillas deportivas (igual que su padre). En este álbum personal de Ivanka muestra además varios momentos de la fiesta, en los que se ve a Arabella bailando con su padre y a Ivanka participando en la tradición de ser alzada mientras está sentada en una silla.

En la ocasión estuvieron los hermanos de Ivanka, Eric con su mujer Lara, Tiffany con su marido Michael Boulos, Donald Jr. con su exmujer Vanessa y su prometida Kimberly Guilfoyle. Estaban todos muy elegantes aunque sin duda la más deslumbrante era Ivanka, que escogió un traje de alta costura a ras de suelo con imponentes alhajas y zapatos de tacón alto firmado por la diseñadora fetiche de Kate Middleton, Jenny Packham. El bat mitzvá es una ocasión en la que se celebra el inicio de la vida adulta en la religión judía, una fiesta que tiene como objetivo conmemorar este importante hito en el que cada judío alcanza la que consideran la mayoría de edad.

La celebración ha coincidido con una etapa delicada para Donald Trump, de 77 años, que acaba de ser imputado en los juzgados federales de Miami por 37 delitos relacionados con la retención deliberada de documentos clasificados de defensa y obstrucción a la acción de la justicia. Si se le llegara a condenar, podría pasar toda su vida en prisión. El empresario afirma que los cargos en su contra son falsos mientras continúa con su campaña para las elecciones presidenciales de 2024, en las que espera ocupar de nuevo la Casa Blanca.