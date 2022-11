De la mano de Melania y sin su hija Ivanka... así ha sido el anuncio de candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca

Aunque tiene numeroso elementos en contra, Donald Trump está decidido a intentar sentarse de nuevo en la Sala Oval de la Casa Blanca. Acompañado por su mujer Melania, sus hijos Barron, de 16 años, y Eric, este junto a su mujer Lara, su yerno Jared Kushner y Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Jr., el expresidente de Estados Unidos anunció sus intenciones con un contundente mensaje: “El regreso de América empieza ahora”. Fue Mar-a-Lago, donde hace solo dos días celebró la fastuosa boda de su hija Tiffany, el escenario que escogió el empresario para manifestar su intención de presentarse a la carrera por la presidencia en 2024. Dejó esta ocasión varios detalles como la imagen de Donald apareciendo de la mano de su mujer, demostrando así que, pese a los comentarios que siempre han cuestionado su relación, ella sigue siendo uno de sus firmes apoyos (al menos en público). Con el gesto serio y concentrado, caminó la pareja hacia el estrado, donde les esperaban el resto de miembros de la familia, que siempre muestra un frente unido en torno al patriarca en este tipo de ocasiones.

Estaba allí Jared Kushner, marido de su hija Ivanka y que ejerció de asesor del presidente durante su anterior mandato. Fue precisamente esta presencia, o más bien la ausencia de su mujer, otra de las cuestiones más comentadas. La hija de Donald tuvo también un papel destacado durante su mandato, igual que su marido, algo que parece que no se volverá a repetir en esta segunda ocasión. La propia Ivanka emitió un comunicado el mismo día en el que su padre se postulaba para anunciar que no le acompañará en la carrera. “Quiero mucho a mi padre. Pero esta vez elijo priorizar a mis hijos y mi vida privada con mi familia y quedarme al margen de la política” señaló en el documento. Donald Jr., que no pudo llegar a tiempo al acto debido a un retraso en su vuelo por el mal tiempo, y Tiffany, que se casó con Michael Boulos el pasado fin de semana, fueron las otras ausencias de la cita.

Para concluir su discurso, que duró cerca de una hora, Trump hizo referencia a su mujer Melania, que ha estado junto a él a pesar de lo ocurrido en los últimos meses (las cuestiones legales en las que se ha visto envuelto y la fuga de apoyos a su marido en las filas de su partido). “No ha sido un viaje fácil para nuestra magnífica primera dama tampoco. Me iba a casa y me decía que parecía enfadado y disgustado. Pero ha sido una gran primera dama y la gente la quiere” comentó. El resto de su intervención se centró en repasar, de manera muy crítica, el estado en el que se encuentra el país bajo el mandato de su sucesor y en repasar aquellas cuestiones que, a su juicio, requieren un cambio.

La candidatura anunciada por Donald Trump llega en un momento delicado para el partido republicano que acaba de ser superado por el demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Joe Biden. Parece que la candidatura de Trump no cuenta además con la confianza suficiente en su partido. A esto se suman las cuestiones legales y las polémicas en las que se ha visto implicado su nombre, que ha sido, por ejemplo, objeto de investigación por las autoridades debido al asalto al Capitolio en 2021. Hace solo unos meses, Melania Trump hablaba sobre su etapa como primera dama, saliendo de un retiro en el que ha vivido desde que abandonara Washington.

“Ser primera dama de los Estados Unidos fue mi mayor honor. Creo que logramos mucho en los cuatro años de la Administración Trump. Disfruté cuidando de la Casa Blanca, que fue mi hogar. Comprendí que es la casa de la gente y era un privilegio vivir ahí", señaló en Fox News. “Haga lo que haga, lo cierto es que la gente siempre me critica, pero me he acostumbrado. Sigo adelante y estoy aquí para ayudar a la gente. A todos los me critican les diría que ayuden a su comunidad o que se unan a mis iniciativas" dijo. Respondió además a la posibilidad de que su marido volviera a presentarse como candidato: “Nunca digas nunca”.