La princesa de Gales, tras los pasos de Ivanka Trump con el diseño oriental que fue viral en Ascot

No sorprende encontrar cada vez más similitudes entre los estilos de las mujeres de la realeza e Ivanka Trump, una mujer que pese a toda polémica mantiene su estatus de referente de moda por sus sofisticadas compras de lujo. La heredera estadounidense ha coincido con Rania, doña Letizia o Beatriz de York, pero recientemente es la princesa de Gales quien se sitúa en su radar: en la boda del prínicipe heredero Hussein de Jordania, esta maravilló con un vestido de lentejuelas que Kate debutó tiempo atrás sobre la alfombra roja. ¡Pero el aprecio es mutuo! Ahora la mujer del príncipe Guillermo se ha inspirado en ella para su último look en Windsor.

Un nuevo vestido de seda con estampado oriental para Kate

El primogénito de Carlos III es un excelente jugador de polo, como muchos de los miembros de la familai real, de modo que no ha dudado en participar en el torneo amistoso Royal Charity Polo Cup 2023, cuya finalidad es recaudar dinero para hasta 11 fundaciones. Su mujer, devota también del deporte, lo ha animado desde la distancia sin uniforme ni botas de montar. Ella, en cambio, se ha decantado por un precioso vestido azul, de Beulah London.

La princesa de Gales ha estrenado el vestido largo Sonia, de cuello cisne con mangas largas de blusón, realizado en seda teñida con un estampado oriental de flor de aciano que la firma británica ha nombrado Garden of Eden Peacock. Su falda a capas ligeramente asimétricas aportan fluidez al diseño, generando un bonito en contacto con la brisa que nos deja ver sus salones destalonados nude de tacón cómodo, de Camilla Elphick, también nuevos pero apenas perceptibles en las fotografías.

Recordemos que hace menos de 24 horas veíamos una faceta completamente distinta de Kate, en la entrega de los Honores de Escocia a Carlos III. Este jueves no lleva alhajas de Isabel II ni pendientes de Diana de Gales sino complementos básicos que no desentonan con su look de tipo cóctel estival: ha sincronizado el vestido con su bolso satchel en color azul, a lo que ha sumado unos aros dorados con textura de espinas, de Lenique Louis, con un brazalete de piedras naturales de howlita, de la firma Sézane.

En el armario de Ivanka Trump

Parece que no es solo la empresaria quien se fija en los estilismos de Kate sino que esta última también ha estado analizando el vestidor de Ivanka. En septiembre de 2020, cuando colaboraba en la segunda campaña presidencial de su padre, Donald Trump, visitó una serie de negocios pequeños en el estado de Florida luciendo este bohemio vestido azul, en conjunto con unas sandalias de tacón nude.

Lamentablemente, para aquel entonces el diseño estaba completamente agotado porque se trata de una creación perteneciente a la colección estival de 2019 de Beulah London, pero Kate no había llevado su ejemplar en público hasta ahora. ¿Por qué esperar tres años?

El vestido que Kate fichó en las carreras de Ascot

Lo cierto es que 2019 fue un período crucial para la firma de moda londisense, cuando sus diseños causaron furor entre la alta sociedad británica. Y no es casualidad que tanto Kate como Ivanka se rindiesen al vestido Sonia. ¡Es uno de sus best sellers! En las carreras de caballos purasangre de Ascot celebradas ese año, dos invitadas notables, Lady Natasha Rufus Isaacs y la actriz Nell Hudson, lo escogieron para completar su look.