El look con bordados de mariposas de Rania de Jordania en su visita a Madrid La mujer de Abdalá II opta por el color negro en su encuentro con doña Letizia, pero huye de una imagen sobria al lucir una ornamentación muy romántica

Con motivo de la visita de los reyes de Jordania a España, doña Letizia se ha reunido con la reina Rania para acudir a una visita a las escuelas taller de empleo de Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid, enclave donde también tendrá lugar el almuerzo en honor a los monarcas jordanos. Unos compromisos que nos han permitido ver de nuevo juntas a dos de las royals más estilosas. Fue en el pasado mes de mayo con motivo de la coronación de Carlos III cuando coincidieron por última vez y, en la jornada de hoy, sus looks han sido más relajados, pero no por ello menos fascinantes.

VER GALERÍA

- La reina Letizia estrena un colorido vestido bordado de flores en su cita con Rania de Jordania

La sobriedad de Rania y sus bordados de mariposas en Madrid

Mientras que doña Letizia ha optado por un vestido muy llamativo con flores multicolores, Rania ha preferido la sobriedad del color negro. Eso sí, lo ha hecho con un look que juega el despiste, pues no se puede adivinar con facilidad si se trata de un conjunto o de una única pieza, aunque hemos identificado que, efectivamente, se compone de dos prendas de looks distintos, ambas vistas en el desfile de la colección Crucero 2024 de Dior, que se presentó hace apenas unas semanas en México.

Lo que sí llama especialmente la atención de este look son los bordados presentes sobre el sobrio tejido. Vemos que el escote se realza con pasamanería y que, sobre su falda, concretamente en la zona del abdomen, se recrean unas románticas mariposas con pedrería y bordados.

VER GALERÍA

- El cariñoso encuentro de la reina Letizia y Rania de Jordania en Madrid

Poderosos complementos que hacen contraste

Es en los complementos en los que Rania sí ha querido poner especial énfasis para captar la atención. Por un lado, elige un bolso bandolera rosa palo con letras del logotipo a todo color, de Fendi, que llevó también en su visita a Madrid en 2015. Por otro, sus zapatos de tacón, los Sugata de Manolo Blahnik, que mezclan distintas tonalidades de rojo en una disposición de bordados de franjas laterales.

Loading the player...

VER GALERÍA