Es actriz, modelo ¡y solo tiene 11 años! Te presentamos a Miss Anastasia Russo

Hay dos cosas que llaman especialmente la atención tras echar un rápido vistazo a las redes sociales de Miss Anastasia Russo. La primera es su edad, tiene 11 años; la segunda, que acumula más de 400 mil seguidores que cada día están pendientes de sus nuevas publicaciones. Comparte fotos de su trabajo como actriz —el pasado mes de marzo estrenó Tin & Tina, una película dirigida por Rubin Stein en la que comparte cartel con Milena Smit y Jaime Lorente—, sus campañas como modelo —ha trabajado para firmas como Armani, Pinko, DKNY, Lui Jo y Desigual— y vídeos de coreografías. Un contenido que publica con ayuda de su hermana porque, como ella misma nos explica, no tiene la edad suficiente para utilizar estas redes. Es actriz, modelo e influencer y, como muchos ya habrán imaginado, Miss Anastasia Russo es su nombre artístico.

Aunque Anastasia nació en Madrid por sus venas corre una mezcla de nacionalidades: su madre es mitad ucraniana, mitad rusa; su padre, de ascendencia tártara. Su apellido real es Achikhmina, pero era tan complicado de pronunciar y escribir correctamente que decidieron reemplazarlo por el de su abuelo, Russo, que era italiano. Tal vez por eso, porque en realidad es un poco de cada país, tiene facilidad para aprender idiomas. Anastasia habla español, inglés y ruso, entiende perfectamente el ucraniano y avanza poco a poco con el francés y el italiano. En el futuro se imagina convertida en una actriz y modelo internacional, pero todo esto y mucho más no lo explica ella en este vídeo. ¡Dale a play y descubre quién es esta pequeña gran estrella!

Vídeo: Vita San Pedro y Jose A. Carrascoso. Maquillaje y peluquería: Andrea Mengs (Salón Moncho Moreno). Estilismos: Pilar Lara. Agradecimientos: The Social Hub Madrid.

Look con sombrero: camisa y sombrero de Compañía Fantástica, chaleco y pantalón de Bellerose y deportivas de New Balance. Look con suéter verde: suéter de Compañía Fantástica, falda de Bellerose, zapatos de Dr. Martens y gafas de sol de Polaroid. Look con cazadora: body y camisa de The Animals Observatory, jeans de Bellerose, zapatos de Pretty Ballerinas, gafas de sol de Polaroid y coletero de Compañía Fantástica.