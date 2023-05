Meghan Markle enamora a Chrissy Teigen con su look de leggins y zapatillas A la modelo le han gustado tanto las deportivas de la Duquesa que no ha dudado en preguntar a sus fans si las tenían fichadas

Este fin de semana todas las miradas (y los titulares de la prensa internacional) han estado posadas sobre Londres con motivo de la histórica coronación de Carlos III de Inglaterra. Una de las grandes dudas de los últimos meses era si, después de la polémica que ha habido en torno a ellos, veríamos a los duques de Sussex en el evento, pero la propia Familia Real se encargó hace unas semanas de confirmar que asistiría el príncipe Harry en solitario, y así fue. Eso sí, la participación del hijo del Rey en este acto fue mínima, ya que acudió al servicio religioso y, en cuanto acabó, salió hacia el aeropuerto para coger un vuelo a Estados Unidos y celebrar junto a su mujer el cumpleaños de su primogénito, Archie. Unas horas después de que tuviera lugar el gran evento, cuando todavía seguíamos comentando los mejores momentos, trascendieron unas imágenes de Meghan haciendo trekking por el monte con un look muy relajado que ha enamorado a numerosas mujeres, entre ellas ¡Chrissy Teigen!

El flechazo de Chrissy

Mientras todo eran diseños de Alta Costura, tiaras de diamantes, joyas históricas y protocolarios tocados en Londres, Meghan aparecía en California con un conjunto deportivo perfecto para disfrutar de una caminata por el monte junto a un grupo de amigos, una apuesta que nos recuerda inevitablemente a los looks con los que era habitual verla por las calles de Canadá antes de su matrimonio con el príncipe Harry. A pesar de tratarse de una elección muy sencilla, ha conquistado por completo a numerosas mujeres en todo el mundo, incluida la modelo Chrissy Teigen, quien ha recurrido a sus redes para dejarlo claro. "Como una adicta a los leggins me encanta de verdad este conjunto. ¿Sabe alguien de dónde son las botas?" ha escrito entre risas.

Los detalles del look

Como era de esperar, las fans no han tardado en descubrir que se trata de un par de zapatillas específico para trekking bautizado como Azura y perteneciente a la marca Merrell. En concreto, luce la versión en color espresso y melocotón, que se encuentra actualmente agotada, aunque sí está a la venta en otros tonos. Meghan las combina con unos calcetines altos azules bajo los que se puede intuir que lleva unas pesas al tobillo para ejercitar más las piernas (también incorpora otra a modo de cinturón). Componen el look unos sencillos leggins negros, camiseta de tirante ancho a juego y su chaqueta de J.Crew (128 dólares) verde militar con capucha y bolsillos frontales, una prenda ligera ideal para esta temporada de entretiempo.

Completa con alguno de sus accesorios habituales, como las gafas de sol Navigator Power de Victoria Beckham (425 dólares), el reloj Tank de Cartier y el brazalete Love de la misma firma francesa. Además, estrena un significativo collar compuesto por una cadena de oro y un colgante de cuarzo con detalle de diamante que pertenece a la colección de su amiga Abigail Spencer para Maya Brenner.

La modelo conoció a la Duquesa por primera vez en el programa de televisión Deal or No Deal y ha salido en defensa de ella en varias ocasiones durante los últimos años. Además, hace un par de años desveló que hablaban de vez en cuando y que Meghan se había apuesto en contacto con ella cuando se enteró del aborto que sufrió en verano de 2020 cuando estaba embarazada de cinco meses. "Ha sido muy amable conmigo desde que conectamos", contó "Me escribió por el bebé Jack. Pero sí, es realmente maravillosa y muy amable, tan amable como todo el mundo dice que es" dijo.