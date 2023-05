Así se hizo el traje parisino que llevó el príncipe Harry en la coronación de su padre, Carlos III

Este fin de semana todas las miradas han estado puestas en Londres con motivo de la coronación de Carlos III y Camilla, una cita histórica que reunió a jefes de Estado y miembros de la realeza de todo el mundo. Después de meses de especulación sobre si Harry y Meghan asistirían a esta cita después de la tormenta mediática causada por su documental, libro y posteriores entrevistas, hace unas semanas se confirmaba que el Príncipe asistiría en solitario. Era inevitable, por lo tanto, que se conviritiera en una de las figuras más buscadas en la abadía de Westminster, y, a pesar de sus intentos de pasar desapercibido, su entrada fue uno de los momentos más virales del día.

También se habló mucho del traje que escogió para este evento, ya que, al contrario que ocurre con las mujeres, no suelen trascender tanto las firmas y detalles de los looks que eligen los hombres, pero, en el caso de Harry, fue diferente. Se decantó por un impecable look de Dior, del que te mostramos los detalles de su confección. No era la primera vez que el hijo de Carlos III de Inglaterra elegía esta casa francesa, de hecho, tanto él como su mujer, Meghan Markle, han recurrido a ella en varios actos públicos.

En este caso, como requería el protocolo, optó por un frac, el cual fue diseñado por el director creativo de la línea masculina de la maison, Kim Jones, y fabricado en los talleres artesanales de París, como se puede ver en las fotografías que ilustran este artículo. Concretamente, lució un tres piezas en lana de mohair compuesto por chaqueta y chaleco cruzado negros y pantalón gris, un conjunto impecable, atemporal y perfecto para una ocasión tan destacada. Sobre la chaqueta lució, como es habitual en estas citas, sus condecoraciones militares.

Completó con una sencilla camisa blanca de algodón y una corbada de seda gris perla con detalles texturizados, también pertenecientes a la misma marca, así como los zapatos. Apostó por un elegante par negro tipo derby, un tipo de calzado que se caracteriza por tener zonas en la que se encuentran los ojales para los cordones abiertas y cosidas encima de la pala.

