Máxima arriesga y gana recuperando su vestido de los 34 brazaletes y ahorra en joyas

Desde ayer y hasta el próximo 23 de abril, Milán acoge su Salone del Mobile (Salón del Mueble), una feria de diseño que no ha querido perderse Máxima de Países Bajos. La Reina ha viajado a la ciudad italiana para ver de primera mano toda la creatividad, ingenio que se ha visto reflejado en su maleta de viaje. Este pasado martes, la esposa de rey Guillermo causaba sensación en suelo milanés con una transgresora gabardina con agujeros metalizados que recordaba a su vestido perforado. Sin embargo, esta creación no es la única innovadora pieza que ha llevado en su maleta, pues, pocas horas después, hacía un cambio de look marcado por la originalidad.

Un vestido de Alta Costura con falsos brazaletes

A últimas horas de la tarde, Máxima acudió a una cena privada en el Palazzo Giureconsulti de Milán. Para la ocasión, la reina de Países Bajos recuperó un vestido de acabado metalizado con el que ahorra en joyas, pues por sus mangas aparecen adornos y bordados que recrean 36 falsos brazaletes de color dorado. Además, esta pieza marca el talle con un cinturón de metal, también en dorado. En concreto, se trata de un diseño de la colección de Alta Costura 2019 de Claes Iversen que se ha personalizado para ser en largo midi en lugar de hasta los pies.

Su clutch con adorno de un ojo

Para combinar su vestido de Alta Costura de Claes Iversen en Milán, Máxima también ha apostado por innovadores complementos. Por un lado, vemos que sostiene en sus manos su clutch metalizado de Begüm Khan; un accesorio que presenta acabado de escamas, un detalle de un ojo en su parte frontal y se abre como si fuera una caja dividiendo en dos la pieza. Con el nombre de modelo Evil Eye, está confeccionado artesanalmente en latón y tiene un valor de 1.765 euros. Por otro lado, luce como calzado unos salones de Gianvito Rossi con detalles en dorado y laterales transparentes de plexiglás. Culmina su estilismo con unos pendientes de aro.

Un vestido que estrenó en 2019

El innovador vestido de Claes Iversen con brazaletes en sus mangas fue un diseño que Máxima estrenó el 12 de junio de 2019 en el comienzo de su Visita de Estado a Irlanda, que concluiría el día 14 de junio. Su elección rápidamente se hizo viral por su originalidad. Posteriormente, la Reina lo recuperaría en Kootwijk (Países Bajos) el 10 de mayo de 2021 para acudir al evento 50 días de música, campaña organizada por More Music in the Classroom de la que es presidenta honoraria.