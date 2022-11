Máxima de Holanda da una nueva oportunidad al vestido-joya de los 34 brazaletes dorados

A las pruebas nos remitimos cuando decimos que Máxima de Holanda conserva un estilo único entre las royals, en el cual destacan los complementos llamativos, las pamelas, los tocados y demás accesorios difíciles de perder de vista. Es tan distintivo que ni siquiera sus hijas (Amalia, Alexia y Ariane) se han atrevido aún con algún diseño de impacto similar a los que acostumbra llevar Máxima. A poco de cumplirse dos años de uno de esos osados momentazos de moda, la reina de Holanda ha decidido rescatar el potente 'vestido joya' que lució durante una visita a Irlanda en 2019 y que nadie olvidaría debido a sus mangas recubiertas de brazaletes dorados.

Vestido-joya con doble beneficio: impactante y favorecedor

Un look de impacto como este es casi imposible de no recordar. No sorprende, entonces, que Máxima de Holanda haya querido replicar de pies a cabeza el estilismo que acompañó a su popular vestido 'joya'. Este diseño con mangas de brazaletes se encuentra entre las propuestas de Alta Costura de la firma Claes Iversen, que está detras de muchos de los looks vanguardistas de Máxima. Además de llamativo, el vestido resulta favorecedor para su figura, gracias a su efecto wrap con un estratégico drapeado que cae sobre la falda y al detalle de cinturón dorado que define la silueta de la royal.

Nunca es 'demasiado' para Máxima

Lo que a primera vista parecían brazaletes dorados añadidos por la misma Máxima resultaron ser parte de la confección del vestido, prendidos a ambas mangas de este. Aunque ni siquiera esto apaciguó la necesidad de la reina de Holanda de añadir más accesorios llamativos. Siguiendo con la estética osada de su elección de estilo, Máxima reafirmó su idilio con los detalles dorados a través de unos salones metalizados con tacón de aguja, similares a aquellos que lució hace dos años, y el mismo clutch en color oro, de Begum Khan. En cuanto al resto de los complementos, Máxima consiguió el equilibrio con un sobrio sombrero tipo casquete en tonalidad olivada y guantes de rejilla.

El mismo look, dos años de diferencia

Máxima de Holanda estrenó este vestido en junio de 2019, durante una Visita de Estado a Irlanda. A pesar de tenernos habituadas a sus inusuales y muy innovadoras apuestas de estilo, sorprendió el efecto visual del diseño de inspiración africana con 'mangas brazalete', que da apariencia de estatuilla dorada a la royal de estilo más atrevido. Y es que si algo sale bien, ¿por qué cambiarlo?

