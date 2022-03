Máxima lleva la tendencia 'cut out' al extremo con su rompedor vestido de gala

Después de un año incierto debido a la pandemia, vuelven los viajes oficiales, y lo hacen por todo lo alto. Los reyes de los Países Bajos llevan un inicio de mes de lo más ajetreado, puesto que hace unos días volaban a Abu Dabi y esta semana se encuentran en Noruega, donde han sido recibidos por la familia real. Tras asistir a una cena de gala en la que volvieron a brillar las joyas más impresionantes de reinas y princesas, anoche disfrutaron de un concierto en el Museo Munch, cita en la que Máxima deslumbró de nuevo con su look, esta vez protagonizado por un nuevo vestido largo que no dejó indiferente a nadie.

VER GALERÍA

-Todos los looks de Máxima en su viaje a Noruega

Un look que ha tardado dos años en estrenar

Si el martes mostraba su imagen más clásica y elegante (aunque no por ello menos espectacular) al reciclar uno de sus vestidazos infalibles y lucir la tiara de su boda, ayer Máxima prefirió innovar y estrenó una pieza con la que no imaginamos a ninguna otra royal. Sin embargo, ella demostró una vez más que adora jugar con la moda y que no tiene miedo a experimentar, enfundándose un diseño de Claes Iversen, uno de sus modistos de referencia para las grandes citas. Se trata de una creación perteneciente a la colección otoño-invierno 2019 de la firma pero que no había estrenado hasta ahora.

- Máxima recicla un vestido de Alta Costura que llevó hace 8 años

VER GALERÍA

Cut outs estratégicos

Este vestido, confeccionado en un tejido azul celeste, cuenta con una sencilla silueta recta de manga larga y falda hasta el suelo, pero aporta una estética totalmente rompedora gracias a las aberturas en forma de círculos de distintos tamaños que posee a lo largo de todo el cuerpo, a través de la que se podía intuir la piel de la Reina (eso sí, en algunos de ellos se apreciaba un estratégico forro en tono nude para evitar enseñar más de lo deseado). Estos detalles cut outs están decorados con diferentes bordados dorados y detalles metalizados que contrastan con el tono pastel de la prenda y combinan con el fino cinturón que lució para potenciar su silueta, así como con el bolsito de mano con el que completó, un diseño de Begüm Khan que ya habíamos visto anteriormente.

VER GALERÍA

Se calzó además sus sandalias metalizadas de Gianvito Rossi, un par de taconazo ancho y pulsera al tobillo. En cuanto al look de belleza, optó por un maquillaje muy natural y favorecedor que realzaba sus ojos marrones. Lució su melena rubia suelta, peinada con raya al medio y ondas marcadas para aportar mayor sofisticación.

Loading the player...

El vídeo viral cargado de emoción de Máxima de Holanda despidiéndose entre lágrimas de una seguidora enferma