¿Quiénes han sido los más divinos de la alfombra roja de los Goya? Tenemos los resultados

La antesala de los Premios Goya 2023, que tuvo lugar el sábado 11 de febrero en Sevilla, no solo estuvo protagonizada por reconocidas estrellas y mucho talento, sino, también por un impresionante derroche de glamour sobre la alfombra roja. Por esta razón, Divina Seguros, patrocinador oficial de la gala más importante del cine español, ha puesto en marcha junto a ¡HOLA! la elección de Los Más Divinos, una votación online en la que nuestros lectores han elegido los mejores looks de la noche. Y la decisión no ha sido nada fácil.

Esta edición de los premios más importante del séptimo arte nacional la recordaremos siempre como una en la que la moda tuvo un papel principal con deslumbrantes looks entre los que destacaron una gran variedad de diseños, tanto made in Spain como de importantes firmas internacionales. Y, finalmente hoy, damos a conocer quiénes son los grandes ganadores estilísticos de este año. ¿Crees que ha ganado tu favorito?

Y los ganadores son… Juan Diego Botto y Amaia Salamanca

Tras una reñida votación, hemos podido coronar a los protagonistas sobre la alfombra roja de la gala más importante en España. Como “El Más Divino” de la gala, nuestros lectores han elegido al director y actor Juan Diego Botto, nominado como Mejor Director novel por En Los Márgenes, quien lució un elegantísimo total look en negro protagonizado por un esmoquin con camisa a juego, y que completó con unos zapatos de charol del mismo color. Su look estaba firmado por Dior.

Por su parte, “La Más Divina” de la gala resultó Amaia Salamanca, quien no dejó a nadie indiferente con un espectacular vestido de abalorios brillantes. Los detalles en plata bordados a mano estaban aplicados sobre un traje largo con escote corazón en color azul marino que combinaba perfectamente con la alfombra azul de la gala. El diseño de Alta Costura, inspirado en la astrología y los signos del zodiaco, estaba firmado por Zuhair Murad.