Tendencias virales y sostenibilidad: hablamos con Gala González sobre cómo internet ha cambiado la moda

Cuando, hace 15 años, abrió su blog, Gala González no podía imaginar que sería una entrada VIP para una industria a la que es realmente difícil de acceder. Hoy, la sobrina de Adolfo Domínguez es diseñadora, modelo, empresaria... y la influencer española más destacada en los front row de todas las capitales de la moda. Su recorrido le ha permitido colaborar con grandes modistos y fotógrafos, pero, sobre todo, a crear una profesión fuera de internet gracias a su firma de moda. La fundó hace tres años, bautizándola con el nombre de su antiguo site, Amlul, y adelantando lo que hoy es supertendencia: la sostenibilidad. La gallega nos cuenta cómo compagina este modelo de negocio con las tendencias virales que se promueven desde las redes, donde ella se consolidó como referente internacional.

Estás considerada la primera 'influencer' de moda española, ¿en qué ha cambiado la industria desde tus inicios en 2007?

Cuando yo empecé, esto era un hobby. Nadie se esperaba que, el día de mañana, pudiéramos vivir de ello como un profesión y en ese momento a todos nos costo aceptarlo, tanto a nosotros como a la industria. Por eso en aquel momento éramos considerados "intrusos" en una industria de la moda más tradicional. A día de hoy, es un trabajo bastante respetado, todos aquellos que nos dedicamos a esto somos emprendedores. En mi caso me ha permitido también explorar otras facetas, por ejemplo a nivel musical o incluso llegar poder a tener mi propia firma de moda y verlo desde un punto de vista mucho más emprendedor y comercial.

¿Por qué decidiste crear un blog?

En aquel entonces, un blog era la mejor plataforma para poder subir la mayor cantidad de contenido y texto explicando exactamente lo que querías informar. Yo lo utilizaba a modo diario para poder contarle al mundo y compartir con el mundo la época previa a otras redes, sobre todo tambien para seguir en contacto con mis amigos y un poco para poder expresar mis ideas y mis vivencias. En aquel momento yo era muy joven, tenia 20 años y estaba viviendo en Londres experiencias a las que la mayoría de gente de mi entorno no tenia acceso y, para mí, ir de fiesta o estar en el mismo sitio que, por ejemplo, Kate Moss era algo muy único y me dio la oportunidad de conocer a muchos diseñadores y gente muy importante de la industria.

¿Cómo crees que han afectado las redes sociales a la moda y las tendencias?

Las redes sociales han sido, sin duda, un difusor maravilloso y a la vez un tanto desconcertante para poder comunicar mensajes de manera mucho más personal. Tiene un punto, evidentemente, muy superficial, pero a al vez pienso que también ha humanizado la industria de la moda y el poder tener a acceso a ver cómo se viste cualquier persona en cualquier parte del mundo; esto antes estaba mucho mas limitado, ahora tienes la oportunidad de ver qué crean otras personas, qué ideas tienen o poder entrar en contacto con ellas. Creo que esa es la mejor manera de poder emprender y crear proyectos en conjunto con personas que tienen una visión muy parecida a la tuya.

En oposición a todas las tendencias efímeras que parecen surgir de las redes, tu firma apuesta por diseños más atemporales. ¿Por qué decidiste seguir esta filosofía?

Hace años que consumo moda sostenible y, sobre todo, que me fijo mucho en los modelos de ropa que se hacen en otros países como son Australia o EEUU. Me di cuenta de que, en realidad, a la hora de comprarme ropa sabía dónde tenía que comprarme mis básicos, y había un montón de oferta y demanda, pero me costaba mas encontrar piezas únicas que respetaran esa parte ética y sostenible. Realmente para mí lo que importaba era encontrar piezas que iban a envejecer bien y con carácter ético y sostenible y al mismo tiempo era importante que fueran única. que no fuese a una fiesta o a un lugar y me encontrase a otras personas vistiendo la misma prenda. Ahií fue donde encontré ese espacio y ese momento para desarrollar mi marca.

¿Por qué decidiste lanzar una firma 'online'?

Lanzar mi marca en formato digital en vez de físico, era un paso totalmente natural para mí ya que es el medio con el que he crecido y desde el cual he comenzado y desarrollado mi carrera. Sabía que mi audiencia, en una gran parte, era online, por lo que era una manera de llegar con mis diseños a cualquier parte del mundo en vez de limitarlo a ofrecerlo de forma más local, solo en España. Para mí era muy importante que el made in Spain llegue a la mayor cantidad de gente posible y que, de alguna manera, esta marca sea abanderada del mismo.

¿Y por qué después sí abriste una tienda física?

La tienda física nace el 1 de junio de 2022 y es el fruto de mucho esfuerzo y trabajo. Desde hace tiempo, muchas clientas venían a probar nuestras piezas a nuestro showroom, que antes estaba en Fernando VI, así que estamos muy cerquita, ¡solo nos hemos movido una calle! Pero sentíamos la necesidad de poder crear un espacio en el que ellas pudieran sentirse a gusto. En realidad nuestro espacio físico, prefiero llamarlo así más que tienda, es un lugar bastante intimo; es casi como el pequeño salón de una casa o una estancia donde invitamos siempre a nuestras clientas a venir y probar los tejidos con todo el tiempo del mundo. Para nosotros es muy importante que ellas prueben los acabados y los cortes así como los tejidos, que son de alta calidad.

Hace pocas semanas debutaste con tu firma en la pasarela 080 Barcelona Fashion, ¿qué supuso ese desfile?

Poder tener mi primer desfile en Barcelona, en la 080, ha sido todo un honor. Es una ciudad a la que le guardo muchísimo cariño (fue justamente la ciudad en la decidí que me marchaba para estudiar moda). Por eso, poder estrenarme allí me ha hecho especial ilusión, he sentido todo el cariño de la gente y ha sido muy fácil trabajar con toda la gente de la organización. Poder tener un desfile lleno de mujeres de perfiles tan variados que representen a la mujer Amlul, que va de todas las edades y tiene todas las formas.. ha sido un momento muy importante para mí y para la firma. Llevábamos mucho tiempo querido hacer algo así pero al ser una empresa tan pequeña muchas veces no tienes los recursos o los medios para poder hacerlo, así que creo que ah sido esencial en la comunicación y la comprensión de la filosofía de Amlul.

¿Qué aporta un desfile a una firma como la tuya? ¿Por qué puede ser importante "desvirtualizar" tus diseños?

Es la oportunidad para probar todas nuestras prendas en diferentes cuerpos, en mujeres de diferentes edades y ver cómo se adaptan de manera real. A veces es complicado tener acceso a hacer todos los shootings que uno quiere hacer para poder mostrar todas las posibilidades de esa prenda, y eso hace que a veces toda la información que va asociada a la prenda se pierda. Así que poder verlo en directo y en movimiento, ha sido increíble. También, la diferencia que tenemos con otros desfiles es que nuestras prendas en su mayoría ya están disponibles en web desde que se lanza el desfile, no hay que esperar seis meses. Y las que no lo estan a día de hoy, lo estarán en las próximas semanas. Así que lo que queremos es evitar generar frustración en el cliente y que, al contrario, tengan acceso directo a lo que estan viendo. De esta manera, creemos una cadena mucho mas consciente, porque queremos únicamente producir lo que vendemos y no tener stock extra, que es una manera de ser más sostenible también.

¿Crees que es compatible un consumo sostenible con la moda rápida que se ha impuesto y que se difunde en internet?

Creo que hoy en día y más que nunca, existe una gran demanda por la moda sostenible. Si miramos las etiquetas de los productos que consumimos como, por ejemplo, los de la comida, debemos mirarlo también en los productos de indumentaria. Creo que hay personas que han desarrollado alergias o simplemente buscan productos que sean mucho mas éticos y, para nosotros, poder contribuir con la formación y dar puestos de trabajos localmente dentro de nuestra comunidad es algo súper importante, sin olvidar que los materiales que sean lo menos dañinos para el medio ambiente. Esto comienza por ejemplo utilizando tejidos de stock antiguo que evitan que se tengan crear nuevos tejidos y eliminar o acortar de alguna manera la polución que supone crear una pieza.

¿Cuales son tus tres claves para comprar de manera más sostenible?

Primero, siempre mirar la letra pequeña. Entrar en una web y buscar la mayor información posible sobre el funcionamiento, el mecanismo, y la filosofía de esta empresa, y ver ejemplos claros de dónde lo han llevado a cabo de manera física. Muchas veces las palabras están vacías por eso, lo que necesitamos ver es que eso se está llevando a cabo de verdad.

Otra seria hacer un seguimiento de las marcas que realmente a día de hoy siguen manteniéndose al pie del cañón y haciendo honor a los valores que predican, hay muchas que dicen ser sostenibles y desaparecen muy rápido por que la realidad es que ser sostenible es mucho más caro que no serlo.

La tercera clave sería brujulear mucho en redes sociales, creo que es la mejor manera de descubrir marcas sostenibles. Hay un montón, cada vez más dónde puedes encontrar prendas súper interesantes a precios muy competitivos. Pero una de las cosas que resaltaría es que si una prenda tiene un valor casi igual a otra que encontrarías en un lugar de fast fashion, es una alarma muy importante. Ninguna prenda que sea barata va a poder ser realmente sostenible. Existe una cadena y unos mínimos gastos que hay que pagar y que no se pueden evitar ni se pueden acortar. Entonces, alármate si ves que una marca dice que es sostenible pero luego tiene unos precios tan bajos.