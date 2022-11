Consejos de estilista: los errores que debes evitar al comprar moda por internet

Finales de noviembre (o principios de diciembre, según se celebre Acción de Gracias) es sinónimo de compras con descuento. Black Friday se alarga durante días, hasta que culmina con Cyber Monday, dedicado de manera especial al comercio online. Por ello, no se nos ocurre mejor ocasión para hacer un repaso de los errores que tenemos que evitar en nuestro shopping a través de la red. La estilista de ¡HOLA! María Parra nos da sus mejores consejos con los que acertar al comprar ropa y accesorios por internet. Sigue sus recomendaciones y ten seguro que, al recibir tus pedidos, nunca más tendrás que cambiarlos.

¿Qué prenda o accesorio nunca comprarías online?

Unos zapatos de una marca que nunca haya tenido. Si son Converse, Dr Martens o Superga, firmas en las que sé perfectamente mi talla y solo quiero un nuevo color, las compro feliz por internet, pero, para mí, una zapato además de bonito tiene que ser cómodo, y eso no lo sabes hasta que te lo pruebas.

¿Cuál te parece la prenda o el accesorio con el que sí es muy fácil acertar?

Un jersey básico, por ejemplo, con cuello caja y de cashmere. Es una prenda versátil que puedo llevar a una cena arreglada con pantalón de vestir y tacones, o con jeans y zapatillas a una tarde de amigas.

¿Recomiendas comprar por internet firmas que no conoces o prefieres ir sobre seguro y pedir solo aquellas que ya has probado?

Depende del producto. A mí me encanta descubrir marcas pequeñas con productos artesanales que, a veces, solo tienen tienda en la otra punta del mundo; en ese caso la compra online es la mejor solución. Pero yo, personalmente, lo que realmente disfruto es comprando esas prendas en sus lugares de origen, de esta manera tienen un valor sentimental añadido que me transporta a ese viaje o situación. Si a una prenda de calidad que te va a durar años, le añades ese valor añadido de un recuerdo, es lo que más me interesa.

¿Cómo podemos asegurarnos de que la calidad es buena al comprar por internet?

Es importante ver las composiciones de los tejidos, yo siempre que veo algo que me gusta en apariencia lo primero que hago es ver de qué está hecho, valoro mucho los tejidos naturales, sobre todo la viscosa que es una de las que menos afecta al medio ambiente en su proceso de creación.

Cómo acertar siempre con la talla de...

- Un abrigo: Las marcas suelen detallar siempre las medidas en la web, es muy importante leer las descripciones de los productos y, si conoces la marca, sueles saber cómo van sus tallajes.

- Unos vaqueros: Esta temporada no hay problema porque se lleva el pantalón ancho y de corte masculino, así que es más fácil.

- Unos zapatos: Para mí es lo más complicado. Con el tiempo, priorizo la comodidad y solo compro modelos de zapatos que ya tengo. Con estas compras no me la juego y busco el acierto seguro.

Las compras de una estilista este invierno

Quiero un pantalón de vestir ancho en color gris o negro para el día a día y también me apetece un vestido de fiesta largo, algo especial de terciopelo o lentejuelas; este año, nos apetece celebrar y vernos bien. En accesorios, voy a comprarme una gorra de tejido invernal. Mis favoritas son una de paño gris de Roseanna y otra de Unfeigned en rosa palo de micropana.