Guía de compras para Black Friday: acierta con los consejos de las expertas

Encontrarnos a finales del mes de noviembre solo pueden significar dos cosas, queda muy poco para disfrutar de las vacaciones de Navidad y... ¡la llegada del Black Friday! Una consolidada tradición americana de compras, ahora arraigada a casi todos los puntos del planeta, que comienza tras el famoso día de Acción de Gracias con una amplia selección de descuentos en gran parte de los comercios. Históricamente se celebraba exclusivamente este 'viernes negro', pero con el paso del tiempo extienden sus precios más bajos durante todo el fin de semana. Y he aquí la cuestión, ¿sabes comprar bien cuando ves el cartel de 'rebajas'?

No dejarse llevar por los impulsos de shopaholic no es nada sencillo, la tentación de comprar por comprar puede aparece en estos momentos en el que nos rodeamos de cientos de campañas promocionales que inundas las calles y avenidas, decoran los escaparates e incluso se publican en las redes sociales. Por eso es esencial mantenerse fiel a uno mismo y tener muy claro en caso de necesitar invertir en algo nuevo, qué es. ¿Cómo hacerlo sabiamente? Según afirman los expertos, en cualquier época de descuentos es esencial elaborar una lista de prioridades, no sin antes haber ordenado y limpiado en este caso el armario para conocer bien qué prenda o complemento debemos reponer, ya sea porque no es nuestra talla o está defectuado.

Como ya sabrás, las prescriptoras de moda aprovechan para reponer básicos de armario como camisas, jerséis, vaqueros y abrigos, esas piezas que adaptamos a los looks que llevamos de lunes a domingo y terminan más desgastadas que otras. De ahí al gran consejo de hacerse con un ejemplar nuevo que poder seguir luciendo varias temporadas más. Aunque bien es cierto que las promociones que ofrecen las tiendas no son desorbitadas, localizamos desde al 10 al 40% de descuento en la mayoría de las firmas como Zara, Mango, H&M y Massimo Dutti entre otras, por esta razón es importante no salirse de los planes que marcamos en nuestra lista de prioridades, sin dejarnos a llevar por el estímulo de ver continuamente precios rebajados ante nuestros ojos.

¿Qué comprar y cómo hacerlo?

Como hemos mencionado, toda conocedora en materia siempre suele decantarse por añadir a su cesta de compra, ya sea online o en tienda física, modelos básicos que no pasan de moda, por una razón muy sencilla: por norma general estos suelen mantener su precio original al ser siempre un bestseller. Y entre otro de los consejos de las que chicas que saben comprar muy bien, destacamos invertir en diseños confeccionados con tejidos más exclusivos como el cashmere, la seda, la lana virgen y el mohair, porque suelen ser más caros y, en estas ocasiones puntuales, algunas firmas hacen excepciones y ofrecen algún interesante descuento que sí merece la pena.

Pero si este caso está resuelto y quieres darte un merecido capricho prenavideño, es la excusa perfecta para hacerte con ese calzado, bolso y joya especial que estabas deseando tener en tu posesión, ¡incluso si es de una firma de lujo! Aunque si tienes próximamente eventos importantes que requieren un vestuario más formal como las bodas o graduaciones y te has enamorado a primera vista de un estilismo de invitada, ¡no dudes en hacerte con el! Aunque también te recomendamos adelantar algunos de los clásicos regalos navideños familiares para que sea más rentable y lograr ahorrar un porcentaje en tu cuenta bancaria. Después de conocer los trucos que utilizan las chicas que mejor visten para crear un vestidor único, práctico y con el que sentirse guapa cualquier día del año, cuéntanos, ¿qué vas a comprar este Black Friday?