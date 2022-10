Zendaya apuesta por la camisa 'oversize' para su cita con Tom Holland en el Louvre

Desde la alfombra roja de los Premios Emmy hasta su paso por el Front Row del desfile de Valentino, en las últimas semanas Zendaya nos ha regalado una gran dosis de espectaculares looks. Estilimos que, al igual que sucede con sus looks de belleza, se han convertido en la perfecta inspiración para todo tipo de bodas, eventos y celebraciones. Sin embargo, en su día a día la actriz presume de un estilo más informal, no por ello ajeno a las tendencias. Así ha vuelto a demostrarlo este fin de semana en su visita al Museo del Louvre junto a su pareja, Tom Holland.

El look de Zendaya con camisa 'oversize'

Para la ocasión, la actriz ha escogido una camisa azul en clave oversize con puños, cuello y laterales en blanco a contraste, la cual ha llevado a modo de vestido. Look que ha rematado con unas gafas XL, moño alto despeinado y, colgado de su cuerpo a modo de bandolera, lo que puede ser un bolso mini o una camára de fotos. Por su parte. Tom Holland ha demostrado su gusto por la moda apostando por un conjunto de pantalones negro y camiseta blanca con estampado de líneas negras en diagonal.

El gusto de Zendaya por las prendas masculinas

No es la primera vez que Zendaya luce una camisa amplia a modo de vestido. De hecho, la última vez que la vimos fue también durante una cita con el actor británico, en aquella ocasión en Nueva York, y lo hizo a través de un modelo negro que entalló con un cinturón al tono y remató con zapatos de salón y medias semitransparentes. Estilismos que confirman el gusto de la actriz por las prendas amplias y de estética masculina, las cuales sabe adaptar magistralmente al armario femenino. Así lo hizo por ejemplo en la fiesta posterior a la gala de los Premios Oscar 2022 con su traje negro de Sportmax o durante la presentación de Spider-Man: No Way Home en Londres con su vestido-blazer con aplicaciones de brillantes.

Una relación envidiable

La pareja, que confirmó su noviazgo a finales de 2021 a pesar de los consejos de su productora, quien les recomendó no implicarse sentimentalmente, parece haber conseguido compaginar a la perfección su relación con el trabajo. Así lo demuestra la visita del actor en París, donde Zendaya se encontraba por compromisos profesionales, la cual les ha permitido disfrutar de un fin de semana en pareja. Recientemente, durante el cumpleaños de Tom (el pasado 1 de junio), la protagonista de Euphoria dedicaba al actor una romántica felicitación: "Le deseo el más feliz de los cumpleaños a la persona que me hace la mujer más feliz <3", escribía la actriz junto a una bonita fotografía de ambos en blanco y negro.

