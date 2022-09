Vuelven las camisetas raglán que unen a Dua Lipa y Zac Efron

Al unísono, al lado de un piano y en una escena que destila tanta atracción como romanticismo, Troy y Gabriella, los personajes interpretados por dos jovencísimos Zac Efron y Vanessa Hudgens en High School Musical, cantan en una escena de la película la canción You are the music in me, uno de los temas preferidos de todos los que vimos una y otra vez el musical (y también de los que se resistían a hacerlo). Ella, enfundada en un vestido de flores con lazo debajo del pecho, él luciendo una raglan t-shirt, una de las camisetas que convirtió en una de las piezas más buscadas en tiendas a principios de los años 2000, sobre todo por los chicos, que, gracias a la silueta de estos diseños, acentuaban la zona de sus hombros.

High School Musical fue un fenómeno, pero las raglan t-shirts también. Puede que su nombre no resulte familiar, pero identificarlas es una tarea muy fácil. También conocidas como camisetas de béisbol con mangas raglan, se trata de esos diseños que presentan la zona del torso y el escote de un color, y las mangas, generalmente con largo hasta la zona del codo, de otro.

Si en un principio esta tipología de camisetas se atribuyeron solamente a atletas de instituto y a fanáticos de la moda, desde que la película se estrenara en pantallas en 2006, al igual que sucede hoy en día con series como Euphoria, fueron muchas las chicas que también quisieron incorporarlas en su vestuario y comenzaron a llevarlas con jeans sobre el asfalto. Las raglan t-shirts, que bañaron la moda de un indudable estilo deportivo, se quedaron en nuestros armarios hasta la tercera entrega de la película, en 2008, dos años antes de que terminaran los noughties (la estética que definimos hoy como 'Y2K').

La manga raglán conquista a Instagram y a pasarelas

Desde esa fecha hasta este verano de 2022 todo lo que supimos de estas camisetas era que se encontraban en el catálogo de ropa joven, casi atemporal, de algunas firmas como H&M o Pull & Bear, pero ahora que todo lo de esa temida época regresa, las camisetas raglán han vuelto a hacer su aparición estelar en la moda, como ha confirmado Dua Lipa, bautizada por Internet como "la Cher" de la generación Z, en una de sus publicaciones de Instagram.

La cantante ha compartido con sus seguidores una instantánea en la que nos ha recordado la existencia de esta prenda de béisbol. Lo ha hecho desde Brasil con un diseño que homenajea a la bandera del país con sus colores. Dua Lipa sentenció el regreso de esta tendencia con una apuesta de corpiño amarillo, una manga verde y otra manga del mismo color, pero combinada también con azul.

A pesar de que la cantante es también una precursora de tendencias, esta elección podría parecer una jugada puntual que no tuviera eco en el resto de exponentes en moda, pero cuando otras expertas de la industria como Bella Hadid coinciden, pocos días después, vistiendo un diseño similar, entonces la pauta queda clara: estas prendas están buscando ya el hueco en los armarios de las insiders más prestigiosas del momento.

Con detractores de la moda noughtie a un lado y con fanáticos al otro, diseñadores como Marc Jacobs ya las han incorporado en sus tiendas. El neoyorquino lo ha hecho en su línea Heaven, una ecléctica y nostálgica propuesta que reinterpreta patrones de finales de los 90 y principios de los dos mil conjugándolos con otros más actuales que conquistan hoy a la generación Z (y también a algunos millenials).

Más recientemente, en la última edición de la Semana de Nueva York, también la casa de moda de Maisie Wilen subió a pasarela algunos diseños de camisetas y vestidos con mangas raglan que incorporaron estampados psicodélicos o infantiles en la zona del pecho. Incluso, el día que tuvo lugar el desfile, la propia diseñadora salió a saludar a los invitados con una camiseta bicolor con mangas negras.

Una manga con historia

Con el paso de los años, esta corriente de moda se asoció como prenda característica de los atletas, pero lo cierto es que su origen se remonta a una persona, al comandante británico Lord Raglan que, tras perder un brazo durante la Guerra de Crimea, vestía abrigos con mangas idénticas a las de estas camisetas. Lo hacía por comodidad, ya que las originales incorporaban una sisa sin costuras y más grande que el resto de siluetas del mercado, por lo que le resultaba más confortable. Esta fue también la razón por la que los jugadores de béisbol se apropiaron de ellas, logrando así una libertad de movimiento mucho mayor que con cualquier otra camiseta tradicional. Cero restricciones.

Aunque por el momento el street-style de las influencers todavía parece estar tomando nota de las tendencias que vienen esta temporada, cuando grandes celebridades de la talla de Dua Lipa o Bella Hadid aprueban una silueta la garantía de éxito es absoluta. Y la evidencia es obvia: las camisetas de manga raglán volverán a formar parte de nuestros conjuntos.