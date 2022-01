Descubre a Joshua Bassett, el protagonista del nuevo 'High School Musical' que enamoró a Olivia Rodrigo

Hace décadas que Disney es una de las mayores plataformas de jóvenes artistas, desde Britney Spears o Justin Timberlake, pasando por Miley Cyrus o Selena Gómez y sin olvidar a Zac Efron y Vanessa Hudgens, los protagonistas de la mítica High School Musical. Precisamente este título, renovado, adaptado a nuestros días y en formato serie es el que ha otorgado a Joshua Bassett, la repercusión internacional que tiene actualmente. A sus 20 años, el actor y cantante de California tiene una prometedora trayectoria por delante en el mundo de la música, con dos EP’s en el mercado y tres sencillos recién estrenados. Sin embargo, si por algo es conocido Joshua Bassett es por su historia de amor y desamor con su compañera en la serie de High School Musical, la estrella juvenil Olivia Rodrigo, que ha dado pie a uno de los triángulos amorosos del universo celebrity que más interés ha despertado entre la Generación Z a lo largo de los últimos meses.

Joshua Basset dio sus primeros pasos como artista en obras de teatro locales, en las que ha participado desde que era niño. Una afición por la interpretación que ha combinado toda la vida con su formación en música y, a día de hoy, es capaz de tocar el piano, la guitarra, el ukelele y la batería, además de componer. Fue al cumplir 17 años cuando Disney le brindó su primera oportunidad reseñable y la que cambiaría su vida: un papel en la serie Stuck in the Middle, conocida como Entre hermanos en España y protagonizada por Jenna Ortega (You, Miércoles). Poco después y ya dentro de la factoría de Mickey Mouse, Joshua Basset fue elegido para dar vida a Ricky Bowen, el protagonista masculino en la serie basada en High School Musical. Trabajo que le valdría en 2020 una nominación en los Kids Choice Awards en la categoría 'Actor de TV masculino favorito'.

El desamor entre Joshua Bassett y Olivia Rodrigo, la inspiración de sus canciones

Interpretando el rol que un día llevó a lo más alto a Zac Efron, la historia volvió a repetirse también fuera de la ficción. Tal y como ocurrió con los protagonistas de la película original, Joshua Basset y Olivia Rodrigo, encargada de dar vida a Gabriella Montes, fueron más que amigos en la vida real. Una historia de amor que fue tan breve como sonada y que llegó a su final al comienzo del confinamiento. Desde entonces, ambos han estado en el punto de mira del público adolescente, sobre todo cuando la también cantante y actriz Sabrina Carpenter se unió a la historia como la nueva pareja de Joshua Basset dando lugar a uno de los triángulos amorosos más comentados del año.

La carrera de Joshua Basset ha continuado prácticamente de forma paralela a la de Olivia Rodrigo, convertida en una de las grandes promesas del pop internacional gracias a su canción Driver’s license en la que, precisamente, habla de un desengaño amoroso que los fans relacionaron con el protagonista de High School Musical. En medio de la polémica, las reacciones de los seguidores de la cantante no tardaron en llegar y fue tal el aluvión de mensajes que culpaban a Basset del mal de amores de la intérprete, que el artista sufrió un problema cardíaco como consecuencia del estrés días después de lanzamiento de Driver’s license. "Los médicos me dijeron que tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir. Me dijeron que si no hubiera acudido al hospital en las primeras 12 horas, me hubieran encontrado muerto en mi apartamento", explicó Joshua Bassett en su perfil junto a una imagen suya convaleciente y tras puntualizar que había sufrido un shock séptico y un fallo cardíaco. Un problema de salud que coincidió con uno de los lanzamientos musicales del propio Bassett, su sencillo Lie, lie, lie, el cual también se ha analizado en busca de pistas sobre su relación con Olivia.

Un desamor que sigue dando sus frutos a nivel musical, ya que, esta misma semana el actor y cantante publicaba tres nuevos singles llamados Crisis, Secret y Set Me Free y que parecen la respuesta definitiva a Olivia Rodrigo gracias a una letra en la que se incluyen frases como: "Pero no te atrevas a actuar como si yo no te hubiera amado, como si a mí no me hubiera dolido. ¿No te preguntas si estoy bien después de lo que hiciste?"

Joshua Bassett y su apoyo al colectivo LGTBI+

Entre las muchas noticias que a lo largo de 2021 han circulado en torno a Joshua Bassett destacaron unos rumores que le relacionaron sentimentalmente con Harry Styles. Fue a raíz de estos comentarios cuando el actor lanzó un mensaje público de apoyo a la comunidad LGTBI+ en el que decía que se niega a "poner etiquetas" al amor: "Estamos en el 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento, es hora de que comencemos a actuar así (…) Ama a quien amas sin vergüenza. Está bien seguir descubriendo quién eres. La vida es demasiado corta para dejar que la ignorancia y el odio ganen. Elijo el amor", escribió Joshua Bassett en un texto con el que se ganó muy buenas críticas.

