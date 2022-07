Eva Longoria y Chenoa: dos looks de noche en el duelo de estilo más inesperado

Tras la cena previa celebrada en la noche del viernes, ayer tuvo lugar la Global Gift Gala, un evento solidario celebrado en Marbella que este año ha cumplido su décima edición. La actriz Eva Longoria ha viajado hasta la ciudad malagueña para ejercer de anfitriona de la gala y allí ha coincidido con otros rostros conocidos. Entre ellos, la cantante Chenoa, que ha asistido en calidad de embajadora y junto a quien ha posado en el photocall. Gracias a este inesperado duelo de estilo, fichamos dos looks de noche completamente diferentes, pero ambos con guiños a las tendencias y detalles joya que ayudan a sumar dosis de sofisticación a este tipo de estilismos, siempre más próximos a un dress code algo más elaborado.

Un vestido joya para Eva Longoria

Si ayer veíamos a Eva Longoria con el slip dress más favorecedor, para acudir a la gala la intérprete ha optado por un diseño más elaborado visualmente. Se trata de un vestido asimétrico de Toni Maticevski, una firma por la que ya ha apostado en alguna ocasión y que también ha conquistado a iconos de estilo tan influyentes como Lauren Santo Domingo. La pieza presenta un escote asimétrico que cubre uno de los hombros y deja el otro al descubierto. Combina un minivestido blanco sobre el que se añade un tejido de aspecto brillante, con drapeado lateral a la altura de la cintura. Este llamativo vestido joya no exige grandes complementos, por lo que Eva ha culminado el look con una sencilla coleta baja de acabado pulido y raya central y unas sandalias metalizadas.

Chenoa y su conexión con Kate Moss

Por su parte, Chenoa ha elegido un look con sello español, un conjunto que si te gusta estar al tanto de las novedades de Zara, puede que ya lo hayas identificado. Se trata de un dos piezas formado por un top palabra de honor con escote en pico y broche joya y un pantalón de pinzas a juego. Una apuesta que da un giro de 180 grados al look de noche en color negro y que resulta tan cómodo como elegante. El vestuario forma parte de la colección Into the night, una de las grandes novedades de la marca gallega esta temporada. La campaña de Zara está protagonizada por Kate Moss y fotografiada por David Sims e incluye varios looks festivos de edición limitada. Como toque final, Chenoa ha añadido unas sandalias adornadas con un lazo brillante en la puntera, también de Zara.

No es la primera vez que Eva Longoria y Chenoa coinciden en la alfombra roja de este evento. El pasado año, en la Global Gift Gala celebrada en París, la actriz y la cantante también demostraron su buena relación, posando juntas y sonrientes al comienzo de la gala solidaria. En aquella ocasión, sin embargo, las dos se decantaron por vestidos negros. Chenoa con un diseño largo, holgado y asimétrico y Eva con un minivestido de pedrería con manga larga y escote en pico.