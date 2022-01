Unos tacones de 10,5 centímetros, el guiño de Máxima a su hija Amalia en una semana crucial

Semana especialmente significativa para la Casa Real de los Países Bajos, ya que la princesa Amalia ha cumplido 18 años. Una fecha crucial como heredera al trono en la que no solo protagonizó un posado oficial de cumpleaños, sino que le llevó a formar parte del Consejo de Estado. Una decisión esta última por la que tuvo que dar su primer discurso público, acto en el que no faltaron sus padres. Ese día, Máxima estaba radiante con un look en rojo que acompañaba de una pamela de enormes flores. Ayer, la Reina volvía a reiterar su imagen más elegante durante un concierto prenavideño donde quiso hacer un guiño al estilo de su hija mayor a través de sus tacones de 10,5 centímetros.

Para acudir a la Christmas Music Gala 2021 en la ciudad de Apeldoorn, Máxima de los Países Bajos apostó por un elegante look que contaba como abrigo con una capa, prenda que gusta especialmente a las royals en esta época del año. En concreto, la suya era en color nude y la firma Valentino (tiene la misma también tono burdeos y negro). La acompañó de un nuevo vestido midi de Natan (colección Alta Costura Primavera/Verano 2021), el modelo Cigale que está confeccionado en seda y presenta unos bordados de lentejuelas a modo de cuadrícula.

Completó su estilismo con un clutch de pitón pintado a mano, el modelo Cleo de Sophie Habsburg que tiene desde 2020; y unos pendientes con forma de lágrima de diamantes y kunzita, de Steltman. Esta joya la estrenó en 2015 y la ha llevado en numerosas ocasiones, siendo la última hasta la fecha en el 100º anivesario de la Dutch Bach Society el pasado mes de septiembre en Utrech.

Unos nuevos tacones, una nueva conexión entre madre e hija

Sin embargo, Máxima hace un guiño al estilo de su hija Amalia tras cumplir los 18 años. Lo consigue a través de sus zapatos con tacón de 10,5 centímetros. Se tratan del diseño Gianvito 105 en tono nude de Gianvito Rossi que la Reina tiene como favoritos desde su estreno en junio de 2015. Precisamente, este modelo es el mismo que estrenó su primogénita en una de las fotos oficiales que se han publicado con motivo de su mayoría de edad esta misma semana. Ella los acompañó del vestido Naomi de LaDress que presentaba un estampado animal print de rayas y moteado dorado. Curiosamente, hace dos días, Kate Middleton también ha llevado estos salones, aunque en tono burdeos.

