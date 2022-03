Doña Letizia estrena un alegre vestido de punto étnico multicolor

Este miércoles, la Reina ha retomado su agenda oficial en España tras volver de su visita a Paraguay la semana pasada, un viaje de cooperación en el cual jamás dejó de lado la ropa todoterreno, para sorpresa de muchos. Volvemos a verla con sus galas habituales en este acto Conectados por la oportunidad digital, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, para el cual ha cambiado las botas de montaña por los tacones y el chaleco de cooperante por un inesperado diseño de rayas multicolor con brillantes destellos metalizados.

Una divertida elección que nadie anticipaba

Los últimos eventos de la Reina en nuestro país habían sido una oportunidad para arriesgar o estrenar, según la ocasión. Impactó con su ejemplar de flecos y rejilla hace un par de semanas, justo antes de actualizar y rejuvenecer su popular traje rosa. Para el acto de esta tarde, sin embargo, se ha propuesto a superar toda expectativa con un diseño de rayas multicolor y estilo tribal cuyo patrón geométrico cambia su dirección en un contraste interesante (y muy favorecedor) entre top y falda que estrecha la cintura y alarga las piernas. Se trata de un vestido de punto raschel con mangas largas y cuello redondo en brillante dorado confeccionado por la firma española Michonet que se encuentra disponible en su web por 278 euros.

Joyas sencillas y complementos en sintonía

En cuanto a los complementos, sin embargo, doña Letizia no ha salido de sus casillas habituales sino que, más bien, ha recurrido a viejos trucos de su vestidor para elevar - si acaso era posible - este colorido look. Siguiendo su propia tradición de marcar cintura incluso en looks ceñidos al cuerpo, ha contado con un cinturón fino de efecto coco en color morado que refuerza el efecto del corte a modo fajín en el tronco del vestido. En sintonía cromática con el resto del estilismo, ha rescatado sus clásicos salones slingback, de Carolina Herrera, en un tono magenta y prefirió la sencillez en su joyero, optando finalmente por unos pendientes de aro dorados y su confiable anillo circular, de Karen Hallam.

Una vez más, la madre de Leonor y Sofía muestra predilección por la moda española de carácter sostenible, tendencia que ha seguido sobre todo este último año, tras un largo período sin añadir nuevas prendas a su guardarropa. Este Ethnic Gold Neck Dress es obra de Natividad Pacheco Soldado, diseñadora y fundadora de Michonet, especializada en bordados y lo que ella misma llama 'la artesanía de la alta costura'. De hecho, el nombre de la firma proviene de Maison Michonet, el taller del maestro del bordado Francois Lesage, quien tuvo enorme repercusión en lo que sigue siendo el Imperio Chanel.

En el pasado, había optado por la sobriedad

Son muchas las iniciativas de la Fundación Microfinanzas BBVA y la Reina participa en ellas anualmente, demostrando su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo de la tecnología para beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad, entre otras causas loables. En septiembre de 2020, recicló para uno de estos eventos un vestido de cuadros con escote redondo y mangas francesas, de Pedro del Hierro, complementado con salones y bolso de mano negros. La importancia reside, por tanto, en los pequeños detalles, como el efecto de falso volante que genera la abertura de su falda o los sutiles destellos de color en el patrón geométrico del diseño. Una fórmula que doña Letizia ha querido aplicar una vez más esta tarde.

