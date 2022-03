BODA DE CLAUDIA OSBORNE Y JOSÉ ENTRECANALES La conexión del look de madrina de María Carrión con el vestidor de Carolina de Mónaco La madre del novio protagonizó una de las anécdotas del enlace: optó por un complemento muy especial, similar al que la princesa eligió para la boda de Alberto y Charlene

El increíble look de novia de Claudia Osborne en su boda con José Entrecanales no fue el único estilismo que mereció la pena analizar en este celebración. Entre las invitadas se encontraban algunos referentes de estilo como Inés Domecq, que optó por un original vestido de lunares de su firma de ropa, o las hermanas de la protagonista, Alejandra y Eugenia, que marcaron la diferencia con dos diseños estampados de lo más original. Tampoco pasó desapercibido el look de María Carrión, una madrina elegante que cambió la tradicional mantilla por una vistosa pamela de rafia, ideal para celebraciones otoñales de día. Precisamente este complemento guarda una conexión con otro accesorio muy especial en la colección de pamelas y tocados que posee Carolina de Mónaco.

En la boda civil de Alberto de Mónaco y Charlene, celebrada en julio de 2011, Carolina se reafirmó como abanderada de la elegancia natural al apostar por un estilismo de invitada inolvidable: aquel vestido largo azul combinado con sandalias planas y una espectacular pamela pasó a formar parte de los looks más inspiradores de la princesa monegasca. Esa pamela tan especial la volvimos a recordar en la boda de este fin de semana. La que estrenó la Princesa era un diseño de rafia decorado con hojas de olivo y mimosas, muy similar a la que María Carrión apostó para su look de madrina. Además de estar fabricadas con el mismo material, ambas presentan como adorno exclusivo varias hojas de aspecto silvestre distribuidas alrededor de la parte central de este complemento. Curiosamente, la madre del novio también se decantó por un vestido azul verdoso de silueta relajada y corte debajo del pecho aunque más escotado y fluido que el de Carolina, que, hace una década, escogió una pieza de su firma de cabecera, Chanel.

Una inesperada conexión de estilo que confirma que este tipo de tocados son una inversión que no pasa de moda, siendo el toque final ideal para acertar en bodas celebradas bajo la luz del sol. Lejos de estar limitada a los armarios más clásicos, la pamela está en continua evolución y en algunos de los enlaces celebrados en las últimas semanas, hemos podido ver originales creaciones. Un ejemplo es la pamela que Belén Corsini llevó a la boda de su hermana María, un diseño de Mimoki a juego con el resto de su estilismo. Además de la pamela, también destacan como tendencia los tocados tipo diadema, como el diseño rojo y fruncido que Isabelle Junnot llevó a comienzos del mes de septiembre en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet. Sin duda todo un factor a tener en cuenta para futuras madrinas e invitadas que buscan marcar la diferencia a través de la elegancia y la distinción.