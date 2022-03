María Carrión, suegra de Claudia Osborne, y su perfecto look de madrina otoñal En la boda de su hijo, la madre de José Entrecanales afronta con éxito un estilismo para entretiempo que aúna elegancia y tendencia

Llegó el gran día en el Claudia Osborne y José Entrecanales han disfrutado de su boda. Una celebración religiosa que tuvo lugar en la iglesia de San Miguel en Jerez de la Frontera, un enclave religioso con mucha tradición porque en él también se casaron los padres de la novia, Sandra Domecq y Bertín Osborne, así como sus hermanas Alejandra y Eugenia. Aproximadamente sobre las 11:30 de la mañana fueron llegando al templo los primeros invitados, así como el novio que vestía un chaqué con chaqueta oscura, pantalón de raya diplomática, chaleco crema y corbata azul. Junto a él, y buscando la coordinación cromática, se encontraba su madre, María Carrión. Ella se ha convertido en una de las invitadas al enlace matrimonial más elegantes (y de protagonismo destacado) y que ha sabido acertar con un look de madrina perfecto para otoño.

Del brazo de su hijo, María Carrión demostró una elegancia exquisita, pero no por ello aburrida. La presidenta de la ONG Músicos en Acción y gran fotógrafa (sus espectaculares instantáneas son seguidas por más de 900.000 seguidores) se decantó como look por un vestido largo en color azul que presentaba escote en pico muy comedido y banda en la cintura con la que conseguía estilizar su figura. Debido a que estamos en época de entretiempo (es decir, ni frío ni calor) optó por una manga larga, pero transparente. Un detalle que hacía mucho más cómoda su elección. Como complementos, lució una gran pamela con detalles vegetales que realzaba su look y le aportaba un toque mucho más moderno y juvenil, así como clutch con bordados y zapatos tipo peep toes en color gris.

Las madrinas que han marcado estilo visten de un solo color

Apostar por un diseño en color liso, sin duda, se ha convertido en todo un hit entre las madrinas de las bodas de finales de otoño y, se augura, que seguirá siendo lo más destacado para los enlaces otoñales. Siempre es un acierto seguro apostar por esta tendencia, que puedes realzar fácilmente con los complementos. Un diseño en una sola tonalidad fue, por ejemplo, el que definió el look de Matilde Solis el día que su hijo Carlos Fitz-James Stuart contrajo matrimonio con Belén Corsini. Recientemente, Myriam Lapique confirmaba esta tendencia con su apuesta en fucsia durante el enlace de Felipe Cortina y Amelia Millán.