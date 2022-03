El doble acierto de estilo de la princesa Leonor: vestido con falda pareo y alpargatas con cuña Tras el legado de su madre, la princesa confía en el calzado 'made in Spain' que nunca falla

Tras acudir a Santiago de Compostela en calidad de peregrina junto a su hermana, la infanta Sofía, la princesa Leonor llega a Palma junto a su familia. En esta ocasión, la agenda royal consiste en una visita al Centro de Interpretación del Paraje Natural de la Sierra de Tramontana y al Santuario de Lluc. Esta vez, el look escogido por la Princesa no tiene nada que ver con el sobrio vestido azul klein de su confirmación, ni con su cañero look para celebrar el Día de la Madre el pasado mes de mayo. En esta ocasión, la primogénita de los reyes apuesta por un camisero azul estampado que combina a la perfección con esparteñas de cuña.

La unión infalible del verano: vestido camisero y alpargatas

A escasas semanas de trasladarse a UWC Atlantic College en Gales, la princesa Leonor sigue marcando estilo a su paso. En esta ocasión, tanto ella, como su hermana Sofía y la reina Letizia, han apostado por los zapatos made in Spain que nunca fallan: un par de esparteñas con cuña, atadas al tobillo y en tonos neutros. Las de la princesa Leonor pertenecen a la firma Macarena Shoes Además, la princesa coordina su estilismo en Palma con su madre. Y es que ambas han apostado por un vestido camisero azul de estructura cruzada y firmado por & Other Stories. Sin embargo, y al contrario que el que lleva su madre, Leonor luce un bonito y minimalista estampado con motivos de color blanco.

Al contrario que el rosa fucsia por el que apostó hace unas semanas en Santiago de Compostela, la princesa Leonor se mantiene sencilla y discreta gracias a la unión cromática de ambas piezas. Por un lado, un vestido camisero estampado y, por otro, un par de esparteñas de cuña en tonos neutros. Esparteñas que también ha llevado su hermana, la infanta Sofía, y que la reina Letizia luce cada dos por tres. Esta vez, son la princesa y la infanta las que las llevan en formato cuña y, su madre, unas menorquinas completamente planas.