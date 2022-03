La innovadora musa de la moda Eiza González hace historia en la Alta Joyería

Sin duda, es el gran momento de Eiza González. La actriz mexicana, de 31 años, ha conquistado Hollywood y no solo eso, sino que se ha convertido en la gran musa de la moda. De hecho, durante la promoción de su película Godzilla vs. Kong a principios de año, nos hizo partícipes de cómo es posible estrenar diseños de pasarela que se habían presentado menos de un mes antes (y que no eran para esa temporada). Y es que todas las firmas querían que ella fuera la primera en lucir (y adelantar) las propuestas que se llevarán a finales de este 2021. Por lo tanto, es precursora de tendencias e inspiradora, ya que ella es capaz de mostrar la fórmula más elegante para innovar con apuestas transgresoras. No en vano, logra batir récords con sus looks.

Pero aquí no queda todo. Por si fuera poco, Eiza González protagoniza un hito en el mundo de la Alta Joyería al convertirse en la primera embajadora global latinoamericana de Bvlgari. La firma romana con la que viajamos recientemente a Cannes para descubir con todo detalle la gala benéfica más esperada o que recuperó el brillo de Milán con tres exclusivas fiestas durante la presentación de su colección Magnifica 2021 ha mostrado las primeras fotografías oficiales de la mexicana tras su fichaje, unas instantáneas en las que posa con poderosas piezas de joyería B.zero1 y creaciones de las colecciones Serpenti y Divas' Dream. Para estos retratos, la estrella mexicana, protagonista de películas como Baby Driver o Love Spreads (el próximo año, estrenará Ambulance junto a Jake Gyllenhaal), ha posado para el prestigioso fotógrafo Greg Swales en el legendario restaurante californiano de alta cocina Chateau Marmont.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Eiza González a la familia Bvlgari como nuestra nueva embajadora de la marca en los Estados Unidos. El glamour audaz internacional de Eiza y su distintivo talento se alinean perfectamente con el ADN de nuestra marca. Estamos deseando trabajar juntos para seguir destacando las numerosas historias en torno a nuestras colecciones de forma creativa y cautivadora", precisa el presidente de Bvlgari Norteamérica, Daniel Patridge. "Las joyas son muy personales para mí y las piezas adecuadas pueden llevarse toda la vida. Por eso estoy muy emocionada de unirme a una firma tan emblemática como Bvlgari como su embajadora. La marca resuena internacionalmente y estoy deseando que lleguen los muchos momentos preciosos que crearemos juntos", expresa emocionada la mexicana.

Todo comenzó con un vestido amarillo

Un momento crucial en la conversión de Eiza González como estrella de Hollywood (e icono de estilo) fue en 2018 con su debut en la alfombra roja de los premios Oscar. Aquel 4 marzo, la mexicana se convirtió en la invitada más viral con su seductor vestido amarillo de Ralph Lauren. "En cuanto me lo puse, me sentí muy segura de ser mujer. Y siento que eso realmente me ayudó a llegar a donde estoy: estar muy segura de mí misma... Fue terapéutico", llego a confesar tras esta puesta de largo. Sin embargo, no ha sido el único look con el que la actriz ha logrado hacer historia, pues, ese mismo año, es inolvidable su transgresora elección de Prabal Gurung con la que acudió por primera vez a la gala MET. Un vestido negro con cut outs bajo el pecho y capa blanca rematada en larga cola volvieron a hacer que todo el mundo hablara de ella y magnificara su estilo que se caracteriza por defender a la perfección diseños con patrones innovadores que, además, realzan la figura natural de su cuerpo.