Victoria copia el truco de Máxima para llevar transparencias y ser la más elegante

Hace poco menos de dos semanas, Victoria de Suecia nos demostró cómo se puede reciclar un look de invitada para convertirlo en elección de trabajo. Lo logro al adaptar el vestido floral que llevó al bautizo de su sobrina Adrienne, hija de la princesa Magdalena. Días después, nos enseñaba como se puede transformar un estilismo gracias a joyas de innovador diseño. Ahora, su imagen viene acompañada de un truco que ya nos enseñó Máxima de Holanda para llevar transparencias de la forma más elegante: apostar por un diseño troquelado. Una tendencia que, curiosamente, también ha seducido a Ana Boyer.

Acompañada de sus padres, los reyes Carlos Gustavo y Silvia, Victoria de Suecia acudió a conocer la exposición Daisy, princesa heredera Margaret (1882-1920) que podrá visitarse en el Palacio Real de Estocolmo del 6 de junio al 30 de septiembre. Una cita cultural en la que quiso estrenar un vestido de verano en color blanco que incorpora un troquelado con forma floral. Su elección se distancia de la Máxima, pues la Reina de los holandeses tiene como favorito un diseño en color oscuros que resulta mucho más sobrio. Sin embargo, para esta última, se trata de una pieza que figura como favorita en su vestidor.

-Vuelve el vestido troquelado con el que Máxima nos reveló el mejor truco de estilismo

Unas joyas muy emotivas

En concreto, Victoria de Suecia luce un diseño camisero con manga abullonada, largo midi y cinturón coordinado, de

Valerie. Una propuesta de temporada que recibe el nombre de modelo Libby (348 euros) y que se propone combinar con sandalias de tacón ancho y bajo. Sin embargo, la Princesa prefiere aportar un detalle más formal a su look y se decanta por uno salones cerrados en color tostado. Por otro lado, llama especialmente la atención su coletero confeccionado con una tira de cuero en color crema, de Corinne (39 euros). Culmina su look con sus pendientes de Cravingfor con perlas barrocas y pequeño aro de oro de 18 quilates, que ha llevado en multiples ocasiones tras su estreno en septiembre de 2019; y brazaletes de Sophie by Sophie en los que lleva grabadas las iniciales y fecha de nacimiento de sus hijos.

