Vuelve el vestido troquelado con el que Máxima nos reveló el mejor truco de estilismo

Tras la celebración de sus 50 años, hito que estrenó con prendas españolas, no habíamos vuelto a ver a Máxima de Holanda en un acto público. Esta tarde, la reina de los holandeses ha participado en una reunión como miembro del Comité de Emprendimiento de los Países Bajos, en Rotterdam-Rijnmond. Para esta significativa ocasión, Máxima no ha querido arriesgar, algo poco habitual en ella. Ha optado, entonces, por recuperar por tercera vez en menos de un año el vestido troquelado con el que demostró que se puede llevar transparencias de manera elegante y salir favorecida siempre. ¿Cuál es el truco? Máxima revela qué tiene este look de entretiempo para ser sinónimo de acierto seguro.

- El estilo de Máxima por su 50 cumpleaños: looks icónicos y poderosos complementos

Si algo sale bien, ¿para qué cambiarlo? Esta ha sido la filosofía de estilo que ha aplicado hoy Máxima de Holanda al repetir uno de sus más deseados looks de entretiempo. Se trata de un vestido de flores troqueladas decorado con florituras y amebas, que da como resultado el bohemio estampado de nombre paisley, un colorido diseño con transparencias y bajo asimétrico que Máxima ya había estrenado en septiembre de 2020. En esta oportunidad, la reina de los holandeses no ha querido hacer modificación alguna al estilismo, como sí ha hecho en pasadas ocasiones sustituyendo los complementos por otros más juveniles. Con su estilismo de vestido hippie-chic, esto no hacía falta. Máxima ha optado nuevamente por su maxicinturón trenzado de estilo fajín, pieza clave en anteriores looks de la royal, y las mismas botas altas de tacón que lució hace apenas 8 meses. Es gracias a estos complementos que Máxima logra transformar un vestido de aires veraniegos, por su diseño y transparencias, en un elegante acierto 'real'.

- El vestido troquelado de Máxima de Holanda perfecto para el entretiempo

Un look que deja con ganas de repetir

La firma detrás de este vestido troquelado es Antik Batik, aunque hace ya tiempo que el diseño se encuentra completamente agotado, desde que lo llevó Máxima por primera vez el pasado septiembre. Vemos en la imagen de aquel día que Máxima de Holanda recurrió de pies a cabeza al mismo estilismo. Le gusta tanto, de hecho, que había vuelto a lucir el vestido el 6 de abril de este año, durante una conferencia virtual sobre la salud mental, donde lamentablemente no pudimos apreciar si había echado mano de sus accesorios de confianza.

Máxima reafirma el poder de los complementos

Si bien es cierto que el vestido bohemio tiene capacidad de convocatoria en sí mismo, los complementos representan un papel coprotagónico en el original estilo de Máxima de Holanda. Esta royal conoce de sobra las buenas propiedades el cinturón fajín, que ajusta cualquier vestilo fluido o pantalón ancho al torso, creando ilusión de 'cintura de avispa'. En su estilismo de hoy resalta justamente el cinturón ancho de piel con forma de nudo marinero, un diseño supertendencia que ha hecho aparición en las colecciones de firmas como Isabel Marant, Loewe o Altuzarra.