Doña Letizia recupera la falda lápiz con conexión 'royal' que lleva de invierno a primavera

Tras inaugurar esta mañana la Feria Internacional de Turismo-Fitur, donde la reina Letizia ha estrenado un favorecedor mono de verano en color blanco con volantes en las mangas firmado por Inés Domecq, a primera hora de la tarde ha asistido a un acto con motivo del 10º aniversario del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En esta ocasión, la Reina ha optado por un estilismo sencillo pero sofisticado, sin guiños evidentes a las tendencias y de estética más formal que el mono. Doña Letizia se ha decantado una vez más por la falda de silueta lápiz que también está presente en el vestidor de otras royals, como Mary de Dinamarca y Sofia de Suecia.

- Doña Letizia recicla la falda 'mágica' que conquistó a la realeza europea

Cambiando la melena suelta de esta mañana por un un moño alto, quizá para combatir las altas temperaturas de la tarde, la Reina ha vuelto a confiar en la falda midi con cinturón, un diseño en azul cielo propio del armario working y firmada por Hugo Boss, uno de los sellos más presentes en su guardarropa. Combina la prenda con una blusa azul marino, de la misma marca que la falda, que presenta una silueta holgada y añade el detalle especial en las mangas, fluidas y amplias. Con este conjunto, la Reina ha apostado por una fórmula de estilo habitual. No es la primera vez que asiste a un acto con este diseño (lo ha reutilizado en varias ocasiones desde que lo estrenó en junio de 2019), pero siempre que lo hace opta por combinar la falda con prendas superiores oscuras y amplias, por ejemplo con una camisa de manga larga azul noche. Este contraste ceñido vs holgado, es idóneo para conseguir un look equilibrado.

Una falda lápiz para invierno y primavera

Si bien esta mañana incluía nueva marca española en su vestidor, la firma I_Q Collection, de Inés Domecq, en este segundo acto ha preferido reutilizar una prenda que, como confirma la propia Reina a través de su look, funciona tanto en invierno (la llevó el pasado febrero), como en primavera. Jugando con la intensidad de colores, ha completado el vestuario con unos stilettos también azul oscuro, un modelo destalonado de Carolina Herrera, firma a la que también pertenece el bolso de mano. Como es habitual, el anillo de Karen Hallam funciona como el perfecto toque final.