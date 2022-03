Kate Middleton se supera en la 'Royal Train' con su look de doble estampado En su última parada de la gira nacional por Reino Unido, la duquesa de Cambridge ha cambiado de estrategia con una mezcla coordinada

De todas las giras que han realizado el príncipe Guillermo y Kate Middleton, la última de ellas sería especial por partida doble. Y es que el matrimonio no solo está inmerso en su viaje de tres días recorriendo Reino Unido con el fin de apoyar y agradecer el esfuerzo de los profesionales de diferentes sectores durante la crisis sanitaria. Se trataría de un tour en el que atravesarán el país por primera vez en el Royal Train prescindiendo de aviones y recuperando el romanticismo del tren como medio de transporte. Y, ya que las imágenes de ambos en las diferentes estaciones están dando lugar a un álbum que pasará al recuerdo, la duquesa de Cambridge ha seleccionado para el viaje una serie de looks tan elegantes como atemporales con los que confirma por qué es considerada una de las mujeres de la realeza mejor vestidas del mundo. Con las navidades a la vuelta de la esquina, Kate ha querido calentar motores creando mezclas con cierta personalidad navideña. Una decisión que solo podemos aplaudir, ya que está sirviendo de inspiración a las seguidoras más fieles de su estilo para coger ideas de cómo vestir durante las próximas citas.

Este martes, durante su visita por el castillo de Cardiff, apostó por un look con el que realmente podemos imaginarnos en cualquier comida una vez se inaugure el periodo de las fiestas. Y es que escogió un abrigo rojo de largo XL creado por Alexander McQueen -una de sus últimas adquisiciones que estrenó el pasado octubre- sobre el que no faltaron detalles en tartán. La vistosa bufanda, cuyos extremos se limitó a cruzar, se coordinaba a la perfección con la falda midi de Emilia Wickstead tan similar a una que poseía Diana de Gales, ambas prendas en fondo rojo y con franjas blancas y negras que formaban los característicos cuadros del estampado. Como toque final, unas botas slouch de tacón y guantes se convirtieron en sus complementos aliados para resistir el frío.

Del azul al rojo

El cambio de registro de Kate en plena gira ha sido más que notable si tenemos en cuenta que, en sus dos últimas paradas, Kate apostó por el azul marino y, anteriormente, el verde botella, otra de sus sombras predilectas. Y también si nos fijamos en las prendas: ha pasado de confiar en los pantalones y salones a la falda con botas. Eso sí, siempre siguiendo la combinación de abrigo largo y taconazo, una de sus fórmulas predilectas de estilo cuando llega el invierno. A su llegada a Manchester, un jersey beis de Troy con bordados geométricos a modo de estampado, conectaba con la tonalidad del abrigo azulado de Hobbs. Además de unos elegantes pendientes con perlas de Simone Rocha, la Duquesa lució unos pantalones a tono con el chaquetón y zapatos de tacón ancho de Emy London.

Nuevo look, nuevos complementos

Un look prácticamente idéntico al que lució, poco antes, en su paso por Batley. Solo que, en aquella ocasión apostó por el made in Spain al sustituir su jersey bordado por un modelo liso de Massimo Dutti, una firma que cada vez tiene más peso en su armario. Quizás otro toque distintivo que le dio un toque diferente a la composición fue el minibolso, complemento firmado por Métier que sumó puntos de estilo a la mezcla y permitió que Kate pudiera lucir dos looks muy diferentes cambiando solo una prenda y uno de los accesorios (la prueba de que los básicos que utiliza son tan versátiles que se pueden reciclar una y otra vez).