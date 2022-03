Comienza el maratón de estilo de Kate Middleton con mascarillas 'made in Spain' Los duques de Cambridge han dado comienzo a su primer tour en el 'Royal train' con un bonito guiño a la Navidad

Nombrada recientemente la segunda mujer mejor vestida de Europa, según un estudio llevado a cabo por la plataforma multimarca Farfetch, Kate Middleton no hace sino reafirmar dicho título en cada una de sus apariciones. Las últimas de ellas han tenido lugar este fin de semana, cuando la duquesa de Cambridge y el príncipe Guillermo han iniciado su tour de tres días por el Reino Unido, con el objetivo de visitar y agradecer el trabajo de los colectivos clave en la lucha contra la enfermedad que ha asolado el mundo entero. Una cita con la que también inauguran su primer viaje en el Royal Train, en el recorrerán un total de 2.000 kilómetros. Un nuevo maratón de estilo en el que Kate Middleton ha estrenado su look más navideño y ha convertido sus mascarillas made in Spain en las protagonistas indiscutibles.

A cuadros, el estampado más navideño

El sábado, la duquesa de Cambridge acudía a la estación londinense de Euston con un abrigo verde botella que mantiene las líneas del abrigo fit con el que conquistó a Beatrice Borromeo, y con el que rescata su básico de invierno favorito: el abrigo-vestido. De cuello alto, el diseño presentaba un cuerpo entallado con dos bolsillos en el pecho y detalle de falso cinturón para marcar su cintura y conseguir el efecto estilizador que tanto le gusta. Sin embargo, el detalle que más llamaba la atención de su look era la bufanda, un diseño con estampado de cuadros en una combinación de rojos y verdes, con el ponía el toque navideño de la forma más discreta y elegante.

Una línea estilística que ha querido mantener durante el primer día del tour, en el que los duques de Cambridge han visitado la ciudad de Edimburgo. Ocasión para la que Kate ha vuelto a apostar por el abrigo como la pieza principal del look, en este caso un diseño a la altura de la rodilla, también con cuello alto y en un tono azul muy favorecedor. Como broche final, Kate remató su estilismo con un maquillaje muy sobrio y natural, con los ojos ligeramente marcados con delineador, máscara de pestañas y sombras rosadas. Del mismo modo, llevó el cabello suelto peinado con la raya en medio y sus ya características ondas cayendo sobre sus hombros.

En ambas ocasiones ha escogido el color negro como línea estilística para los complementos, con unas botas negras de tacón, guantes de piel y un bolso de mano. Una forma de derivar la atención a las piezas principales, que solo rompió con sus mascarillas, en sendos diseños de tela con estampado de flores de la firma española Amaia Kids.

Sus mascarillas 'made in Spain'

Fundada por la gipuzcoana Amaia Arrieta, la Duquesa ha recurrido a ella en numerosas ocasiones para vestir a sus hijos y parece haberse convertido en su marca de mascarillas favorita, ya que cuenta con varios diseños en su colección. Además, en sus dos looks ha escogido diferentes diseños en una gama de tonalidades coordinada con cada estilismo, lo que nos da a entender que no serán los únicos diseños que veremos a lo largo de este tour.

Como curiosidad, además, mientras que en su llegada a la estación de Euston Kate quiso hacer un guiño a la Navidad a través de su bufanda de cuadros, en su ruta por Edimburgo ha sido el Príncipe quien ha llevado este complemento. Un diseño masculino en un color rojo más intenso, que mantenía el estampado de cuadros y la clásica estética navideña.

