Desveladas las prendas asequibles que lleva Kate Middleton en sus planes privados

A pesar de haber sido un año de lo más extraño en todos los sentidos, incluido el estilístico, lo cierto es que el armario de Kate Middleton nos ha dado grandes sorpresas en este 2020. Una de las más llamativas ha sido la confirmación de su pasión por la moda asequible española, y es que, aunque anteriormente ya había estrenado algún diseño de nuestras tiendas, en estos últimos meses ha demostrado ser tan adicta a Inditex como nosotras. Desde piezas de rebajas que resulta imposible conseguir hasta modelos de nueva temporada que, como no podía ser de otra manera, se agotan apenas unas horas después de que los lleve. Aunque es verdad que en su armario atesora grandes looks de las firmas internacionales más exclusivas, la Duquesa ha dejado claro que también se puede vestir elegante sin necesidad de gastar grandes fortunas en ropa.

En eventos oficiales y citas privadas

La Duquesa es tan fan de nuestras tiendas que no duda en recurrir a ellas tanto en sus actos de agenda como en salidas privadas. A pesar de que ha llevado prendas de distintas firmas, coincide con doña Letizia en que sus dos preferidas son, sin duda, Zara y Massimo Dutti. De hecho, en las últimas semanas se han filtrado fotografías no oficiales de Kate paseando por las calles de Londres junto a sus hijos vestida precisamente con varias piezas de estas dos casas totalmente fieles a su romántico y atemporal estilo.

En clave romántica

Hace unos días, un usuario de redes sociales compartía emocionado una fotografía en la que explicaba que se había encontrado a la Duquesa junto a su hijo Louis por el centro de la capital británica durante una salida privada. En ella, Kate aparece luciendo un vestido de Zara que no habíamos visto hasta ahora, y es que todavía no lo ha estrenado en ningún acto público, pero no nos sorprendería que lo hiciera próximamente. Se trata de una creación totalmente fiel a su estilo sofisticado, un vestido midi de escote en 'V', puños abullonados y volante en el bajo con estampado de pequeñas flores en tonos marrones, blancos y negros. Además, agrega un detalle que Kate adora, un cinturón incorporado que potencia la silueta femenina. Aunque pertenece a la nueva colección del buque insignia de Inditex, actualmente se encuentra totalmente agotado en la web de la firma, donde podía adquirirse anteriormente por 45,95 euros.

Estampado arty

Otra de las prendas que ha llevado en actos privados fuera de palacio es esta falda midi de Massimo Dutti de tiro alto y corte acampanado confeccionada en un tejido fluido de tono crema con estampado de manchas estilo arty en negro. Cuenta con patrón envolvente y cierre de hebilla para ajustarse perfectamente a todo tipo de cuerpos. Pertenece a una colección anterior de la casa, por lo que no se encuentra a la venta, pero su precio original era de 39,95 euros.

