Victoria de Suecia recicla el traje 'todoterreno' de doña Letizia y Kate Middleton

La etiqueta suele desaparecer, en mayor medida, en todos los actos diurnos a los que acuden las mujeres de la realeza, permitiendo que vistan de una forma más personal y acorde a sus gustos. No pasa lo mismo con las galas o veladas oficiales, donde el dress code dictamina desde la elección del beauty look hasta el vestido, pasando por todo tipo de complementos. Y, ya que en su día a día pueden lucir combinaciones más casuales, Victoria de Suecia no duda en ponerlo en práctica llevando todo tipo de firmas, desde marcas asequibles a otras de alta moda. En su última aparición, visitando uno de los hospitales universitarios de Estocolmo, lo llamativo no era quién se encontraba detrás de su traje sastre reciclado, sino que el dos piezas inspirado en el armario masculino nos ha transportado directamente al vestidor de la reina Letizia, quien ha llevado un modelo casi idéntico ¡hasta en cuatro ocasiones!

VER GALERÍA

Tras los vestidos de flores, Victoria de Suecia tiene un nuevo 'flechazo' de moda

En el caso de Letizia, este traje ha conseguido colarse en su lista de conjuntos favoritos. Desde que lo estrenó en 2019, lo ha vuelto a llevar en varias citas. La última de ellas, la cuarta, tuvo lugar la semana pasada al presidir un acto en la AECC por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. El diseño, que está firmado por Hugo Boss, habría conquistado a la Reina por varias razones. Un fitting perfecto, un color muy favorecedor y femenino y su capacidad de resistir a las tendencias serían algunas de las cualidades que hacen que este diseño de dos piezas sea de los que mejor sientan.

VER GALERÍA

El truco del calzado

Todas las veces que doña Letizia ha recuperado el dos piezas de Hugo Boss, ha utilizado unos salones también empolvados (y de la misma firma) para acompañar su look, creando una mezcla monocolor con los complementos. Parece que Victoria de Suecia habría tomado buena nota de la estrategia, ya que este miércoles hizo lo mismo al agregar unos stilettos nude a su combinación. Y es que la ventaja de crear una mezcla de una sola tonalidad es que conseguimos añadirle centímetros de altura a la silueta.

Sutiles diferencias en los complementos

Si doña Letizia había rebajado el rosa pastel con tops a contraste en blanco -ya fueran camisetas o la blusa de Carolina Herrera-, Victoria prefirió ceñirse a la tonalidad empolvada agregando el mismo color por debajo de la americana. Su blusa -con volantes que caían en cascada-, daba lugar a un resultado final más elegante que se alejaba de la estética minimalista que tanto entusiasma a la Reina de España. Otra sutil diferencia se encontraba en la elección del bolso. Para su última cita doña Letizia prefirió un complemento blanco y mini, mientras que la princesa de Suecia optó por un diseño gris, algo más grande y todoterreno.

VER GALERÍA

Para reciclar una y otra vez

También Kate Middleton cuenta en su vestidor con el traje sastre todoterreno, el nuevo denominador común que parece haber conquistado a todas las mujeres de la realeza europea. Eso sí, el suyo, a diferencia del de Victoria de Suecia o doña Letizia, es algo más corto y ceñido, ya que tanto la americana como los pantalones marcan la figura sin llegar a constreñirla. Un diseño que la duquesa de Cambridge ha sabido recuperar en otros eventos. Si fue en marzo cuando estrenó el dos piezas de Marks & Spencer, hace tan solo unos días lo lució con guiño incluido a Diana de Gales.

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria de Suecia’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!