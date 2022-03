Tras los vestidos de flores, Victoria de Suecia tiene un nuevo 'flechazo' de moda

Basta echar un vistazo a las fotografías de los actos a los que ha asistido Victoria de Suecia en los últimos meses para descubrir que tiene una prenda estrella para la temporada primavera-verano, y es que la princesa siente una especial predilección por los vestidos florales en clave midi. Este tipo de diseños es también una de las apuestas infalibles de doña Letizia tanto para citas de día como de noche, y es que su versatilidad y elegancia encajan a la perfección en el armario de una royal. Sin embargo, aunque la heredera al trono sueco no renuncia a ellos en este nuevo curso, parece haber encontrado otro look capaz de hacerles la competencia: el traje de cuadros. En los últimos días, ha estrenado dos de lo más llamativos que no han dejado indiferentes a la prensa internacional.

A todo color

Ayer Victoria y su marido, Daniel, visitaron un centro comunitario tecnológico en la ciudad de Gavle para conocer de primera mano su trabajo, un evento en el que la princesa sorprendió ataviada con un dos piezas ideal para estas semanas de entretiempo que acaban de comenzar. Concretamente, se decantó por un traje confeccionado en un tejido coral con cuadros estilo tartán en tono oscuro firmado por la casa sueca By Malina. Estaba compuesto por la chaqueta Flora, un modelo con doble botonadura cuyo precio es de 192 euros aproximadamente y el pantalón palazzo Celia, valorado en 145 euros. Actualmente ambos pueden adquirirse con una rebaja del 50% a través de la tienda online de la firma, motivo por el que están a punto de colgar el cartel de agotado.

Se copia a sí misma

Apenas 24 horas antes el matrimonio tuvo en Estocolmo una reunión con los directores de la Asociación de Artistas de Suecia y, curiosamente, Victoria asistió con un traje muy parecido. De hecho, pertenece a la misma tienda y tiene el mismo precio que el coral, aunque, en esta ocasión, a la nueva colección, por lo que tanto la chaqueta, bautizada como Karah, como el pantalón, llamado Rosetta, están disponibles en todas las tallas. Aunque resultan casi idénticos, este aporta una estética más otoñal gracias a a paleta de color, que combina grises y marrones.

Dos looks, mismos accesorios

Como es habitual en ella, en ambas ocasiones llevó su melena castaña recogida, la primera en un moño bajo y la segunda en una coleta. También mantivo intacta la elección de bolso, un diseño multiposición en tono camel de Little Liffner, y zapatos, unos botines de tacón ancho firmados por Ralph Lauren que le hemos visto en varias ocasiones. Como joyas, unos aros dorados de Sophie by Shophie para el look coral y unos pendientes de perlas colgantes de Cravingfor para el gris.

