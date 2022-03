El vestido de H&M que Victoria de Suecia estaba reservando ¡desde hace un año!

Si analizamos de cerca los vestidores de las mujeres de la realeza, es fácil adjudicar un tipo de estilo a cada una de ellas. Indiscutiblemente, Máxima de Holanda es la royal más original, mientras que Kate Middleton podría definirse por un gusto clásico y atemporal. Por otro lado, doña Letizia es reconocida por su elegancia y, a Victoria de Suecia tenemos que otorgarle el título a la que mejor lleva los 'looks princesa' por excelencia. Y es que últimamente, las elecciones con las que aparece son de verdadero cuento de hadas (no nos cansamos de repasar su sesión de fotos de fantasía por el décimo aniversario de su matrimonio). Y su último estreno va en la misma línea. Para una noche en la que se inauguraba la nueva temporada de la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, apostó por un vestido de gasa color azul marino con escote en 'V' sin mangas con flores de encaje blanco bordadas, salpicando desde el top hasta la falda en forma de líneas o cuajando por completo las mangas. Un espectacular look perfecto para una velada especial que, para sorpresa de sus fans, estaba firmado por una marca muy asequible y conocida a nivel mundial: H&M.

Tras los vestidos de flores, Victoria de Suecia tiene un nuevo 'flechazo' de moda

Una preciosa elección que está a medio camino entre Suecia e Italia ya que pertenece a la colección de Giambattista Valli x H&M (una colaboración inolvidable que a día de hoy seguimos recordando vivamente con los posados de Kendall Jenner con las creaciones, unas fotos que acapararon todos los titulares de la prensa internacional). ¿La mala noticia? Que si te apasiona su modelo para ir al concierto de música clásica -diseño que estaba a la venta por 199 €-, es casi imposible de encontrar, ya que se agotaron las prendas por completo.

Accesorios con prudencia

Lo bueno de coger del armario un diseño de estas características, con estampados, volúmenes llamativos o bordados que actúan a modo de print, es que podemos permitirnos el lujo de despreocuparnos de los complementos. Los accesorios se convierten en algo opcional, y, en el caso de lucirlos, la sencillez es clave. Algo que tuvo muy en cuenta Victoria de Suecia, ya que, para no sobrecargar su look, añadió unos stilettos negros y un bolso a tono decorado con purpurina. El resto de joyas, muy discretas, sumaban puntos de estilo sin llegar a competir con el vestido por el protagonismo.

Casi 365 días de espera

Aunque el diseño salió a la venta hace casi un año -fue a principios de noviembre cuando la colaboración entre ambas firmas vio la luz-, Victoria lo habría estado reservando hasta hoy. Esto puede ser por varias razones. Quizás estaba guardándolo para una ocasión tan elegante como para darle salida sin que resultara demasiado arreglado el look. Pero no descartamos que, como buena amante de las tendencias, prefiriera esperar a que pasara un poco el furor por el lanzamiento. Y es que a raíz de que se pusiera a la venta la colección, fueron muchas las celebridades que posaron con los vestidos de Giambattista Valli x H&M, como fue el caso de Chiara Ferragni, la Kardashian supermodelo o Lucía Rivera. De haberlo lucido en ese momento, no habría recibido una reacción tan espectacular por parte de sus fans como la que se llevó en su gran noche del jueves.