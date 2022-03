El traje sastre más rompedor de la reina Letizia es también su favorito

Septiembre es uno de los meses más emotivos para doña Letizia. Como Presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la AECC, es una de las invitadas de honor que nunca falta al acto que se organiza por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Una ocasión en la que no solo presidiría el evento, también dedicaría unas palabras apoyando el trabajo de los investigadores y celebrando sus avances. Para esta clase de citas, la estrategia de la Reina suele estar muy definida si comparamos algunas de sus apuestas de los últimos años. Los looks sencillos en los que predomine la discreción y la elegancia donde prendas de inspiración working como vestidos midi (el año pasado recicló su modelo de tweed de 'escote Meghan'), pantalones de pinzas o blusas equivalen a asegurarse el éxito. Algo que también puso en práctica este jueves con su elección estilística al reciclar uno de sus trajes favoritos ¡por cuarta vez!

Los estrenos de la Reina de este verano que podrá reciclar en otoño

Tanto en 2018 como en 2019 se aseguró de apostar por paletas cromáticas muy sofisticadas en las que se combinaban sombras claras y oscuras, dejando a un lado matices como el rojo o el azul, algunos de sus preferidos del armario. Sin embargo, este año sorprendió al introducir una nota de color al recuperar su dos piezas en rosa empolvado firmado por Hugo Boss. Un innovador traje sastre que estrenó en diciembre en un acto en el Palacio Real y que ha querido combinar de la misma forma.

Los puntos fuertes del traje

Y es que cualquier experta de estilo podría confirmar que este diseño tan peculiar -que ha sido uno de sus básicos de trabajo este año- es una gran adquisición. Tanto la anchura como el color del dos piezas hace que nos encontremos ante una creación versátil, sí, pero también muy favorecedora. Y es que las tonalidades pastel suavizan los rasgos, una de las razones por las que no pueden faltar en cualquier fondo de armario. Además, doña Letizia juega con la formalidad del traje al combinarlo tanto con una blusa, cuando quiere sumar puntos de elegancia, como con una camiseta si su idea es crear una mezcla más relajada.

Un look atemporal

Estos últimos meses, doña Letizia ha cambiado de forma sutil su estilo al alejarse de los sorprendentes estrenos que solía reservar para sus actos oficiales, aquellos con los que probaba que se adelantaba antes que nadie a las tendencias. El nuevo rumbo de su vestidor pasa por reciclar algunas de sus prendas favoritas. No solo es el caso del diseño pastel. También los tacones de la misma firma o la blusa de Carolina Herrera -fácilmente reconocible gracias al identificativo detalle plisado en el cuello-, son dos elementos que recuperó del que fue uno de sus últimos looks del año. El único elemento diferenciador ha sido un bolso XS con cadena dorada con el que ponía el punto final a su combinación bicolor en rosa y blanco.

