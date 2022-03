El vestido rebajado de Zara vuelve al armario de la Reina

Tras visitar este lunes las zonas afectadas por los incendios en la isla de Gran Canaria, la Reina continúa su agenda oficial participando en un acto organizado por AECC en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Para la ocasión, doña Letizia ha apostado por reciclar uno de sus looks más potentes y más comentados de este verano de 2019: el vestido con escote Meghan en tweed que se entre las prendas de rebajas de Zara el día que lo estrenó.

-Lee también: La Reina estrena un vestido de Zara con 'escote Meghan' por menos de 20 euros.

Por primera vez, la Reina llevó este vestido el 16 de julio durante dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela (a una representación de los organizadores del Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR/AIECS) y de las personas que han participado en la realización del proyecto Womennow #makeherstory 2019). En aquel momento, esta creación de Zara podía adquirirse con descuento por 19,99 euros.

En este acto, la Reina no arriesga y sigue siendo fiel a la fórmula estilística con la que acertó el día que estrenó este diseño en tweed. Como calzado, acompaña esta prenda de sus salones destalonados de CH Carolina Herrera, que posee hasta en cinco colores (negro, azul marino, rojo, cámel y nude).

Donde sí vemos cambio es en las joyas que le acompañan. El pasado verano, doña Letizia optó por modernizar su imagen acompañando su look de unos pendientes tipo aro. Este otoño, prefiere no innovar y rescata de su joyero sus piezas de Chanel con forma de estrella, que figuran entre sus favoritos. Lo que no falta es su anillo artesanal de la firma Karen Hallam.

