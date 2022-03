¿Vestido o camisa? El misterioso look de Kate Middleton que despista a sus fans La duquesa de Cambridge ha estrenado en su última videollamada una nueva prenda que sus seguidores no han conseguido identificar

Los duques de Cambridge continúan confinados a día de hoy en su casa en el condado de Norfolk, pero eso no significa que no asistan a actos oficiales, eso sí, lo hacen siempre de manera telemática. Durante los tres últimos meses, el matrimonio ha participado en numerosas videollamadas en las que han aportado su granito de arena contra la crisis sanitaria, poniendo una sonrisa ante la situación y apoyando a los grupos de trabajadores que se han convertido en impresdindibles estas semanas. En todas ellas, Kate Middleton ha demostrado que no pierde su característica sofisticación ni para estar en casa: nada de chándal o leggin, ella prefiere los vestidos midi en clave fluida que resultan totalmente elegantes a la par que cómodos. En las últimas horas, la Duquesa ha conectado en solitario con Clouds House, un centro de tratamiento que ella patrocina, y lo ha hecho, como siempre, derrochando dulzura y simpatía. Eso sí, en esta ocasión ha conseguido confundir a sus fans, puesto que -por el momento- no han sido capaces de identificar la prenda que luce.

Su elección más misteriosa

Hasta ahora, los avispados seguidores de la Duquesa no habían tenido problemas para saber con exactitud qué prenda vestía en cada una de sus apariciones virtuales, bien porque se tratara de un look repetido que ya tenían fichado, como el vestido Cayla que demuestra que sigue teniendo el mismo tipazo que hace 5 años, o bien porque el modelo incorporaba algún detalle con el que era posible identificarlo. Sin embargo, en esta ocasión lo han tenido difícil, y es que Kate, a la que llevamos más de 10 semanas viendo únicamente de pecho hacia arriba, se ha puesto un sencillo diseño rojo que podría ser o una camisa o un vestido. Al no añadir estampados ni logos, resulta complicado saber dónde lo ha comprado, pero no dudamos que en los próximos días (si no horas) sabremos todos los detalles acerca de él.

Juega al despiste

A pesar de que lo que apreciamos en el vídeo que Kensington Palace ha compartido a través de sus redes se asemeja claramente a una camisa, algunos de sus seguidores parecen decantarse por que se trata de un vestido. Lo cierto es que ninguna de las opciones es descabellada, puesto que en las últimas semanas ha lucido estos dos tipos de modelos. Los diseños camiseros, con cuello clásico, botonadura frontal y cinturón incorporado son los preferidos de Meghan Markle, cuñada de Kate, y ella misma ha lucido alguno similar en más de una ocasión.

Para rematar

En cuanto a los complementos, ha optado únicamente por unos sencillos pendientes de aro plateado que iluminaban su rostro, el cual estaba despejado gracias al semirrecogido informal que se ha hecho. Como es habitual en la duquesa de Cambridge para citas de día de este estilo, ha lucido un maquillaje muy natural que dejaba su piel con un acabado ligero y jugoso (y sus pecas a la vista) y potenciaba su mirada mediante delineado de ojos negro, máscara de pestañas y lápiz de cejas.

