¿Por qué ha reciclado Kate su vestido amarillo que conquistó a la crítica hace 6 años?

Desde su casa en Norfolk, los duques de Cambridge han grabado un comprometido mensaje con el que rendir homenaje a los trabajadores australianos que trabajan en primera línea para luchar contra el coronavirus, con el que además conmemoran el Thank a First Responder Day que se celebra hoy 2 de junio y apoya a los voluntarios de este país oceánico. Una simbólica fecha en la que Kate Middleton ha querido también mandar un mensaje de solidaridad a través de su look. De hecho, ha viajado en el tiempo para recuperar un vestido amarillo que estrenó en 2014, concretamente en Australia.

De corte lady y largo midi, este vestido en llamativo color amarillo canario presenta paneles en color blanco que rompen con la sencillez de su corte y que se disponen en las mangas y el bajo de la falda. Se trata de una creación de Roksanda Ilincic (modelo Ryedale) que podría encontrarse entre las piezas de su colección primavera/verano 2014 con un valor de 1.067 €. También se podría adquirir con los colores invertidos, es decir, en blanco y con los paneles en amarillo.

En esta ocasión, Kate ha combinado su vestido amarillo, una de las piezas más favorecedoras de su armario 'arcoíris', con unos pendientes con forma de hoja. Una joya de oro de 18 quilates que pertenece a la firma Zoraida y tiene un valor de 185 €. No es la primera vez que lleva estas creaciones; de hecho, es la quinta vez que los recicla tras su estreno el 12 de febrero de 2020 durante la visita a Newtownards (Irlanda del Norte) y Aberdeen (Escocia), donde protagonizó un cambio de look exprés en tan solo 1 minuto.

En cuanto a este vestido amarillo, la duquesa de Cambridge lo estrenó el durante su tour por Nueva Zelanda y Australia en 2014, una elección que recibió buenísimas críticas por parte de la prensa internacional, pues le sentaba especialmente bien. Concretamente, fue su apuesta para descender del avión el 16 de abril a su llegada a Sídney y, posterior, recepción en la Opera House. En aquella ocasión, lo acompañó de unos pendientes de perlas, de Annoushka; y pumps en tono nude y clutch modelo Natalie de L.K. Bennett.

Sin embargo, este vestido amarillo no solo lo ha recuperado en esta ocasión. El 7 de julio de 2016, Kate volvió a llevarlo durante la semifinal femenina de tenis en Wimbledon. De este modo, se demuestra que es una de sus apuesta con las que se siente especialmente cómoda.

