El nuevo acierto de Kate con camisa troquelada y pendientes de 5 euros

A pesar de que, poco a poco, los royals están volviendo a sus citas oficiales fuera de casa (véanse los reyes de Holanda o los de España), los duques de Cambridge permanecen de momento en su casa en el condado de Norfolk. Eso no significa que no continúen cumpliendo con su agenda oficial, y es que durante estas largas semanas de pandemia han realizado videoconferencias de manera regular para apoyar a los trabajadores que están ayudando a solucionar esta crisis mundial. Ayer volvieron a conectar con voluntarios de todo el mundo y quisieron agradecerles su labor, una cita en la que ambos derrocharon de nuevo su característica simpatía y dulzura. Como siempre ocurre y, a pesar de poder apreciar únicamente la parte de arriba, el look de Kate Middleton volvió a generar numerosos titulares, esta vez debido a unos pendientes muy asequibles que puedes copiar fácilmente.

Toque de romanticismo

La Duquesa, experta en mandar mensajes a través de sus estilismos, reciclaba esta semana un vestido amarillo que llevó en Australia para rendir homenaje precisamente a los trabajadores de este país. En las últimas horas, ha renunciado por una vez a sus adorados vestidos midi, que parecen haberse convertido en su apuesta estrella para las videollamadas debido a su comodidad, y ha recuperado una favorecedora camisa que ya habíamos visto antes. Se trata de un original diseño blanco de algodón ideal para la temporada de primavera-verano, el modelo Mabel de la firma M.I.H Jeans. Esta pieza, que agrega un romántico calado en forma de flores, tiene un precio de 283 € y, a pesar de que la primera vez que se la vimos a Kate fue en mayo de 2019, actualmente sigue disponible a la venta.

Complementos low cost

Sabemos que el espectacular joyero de Kate cuenta con numerosos collares, pulseras, pendientes, anillos y tiaras de lo más exclusivo, valorados en centenas de miles de libras, pero, en su día a día, no resulta extraño tampoco que escoja modelos de firmas más asequibles. Ejemplo de ello son los pendientes de menos de 8 € que lució durante su viaje a Pakistán o los de H&M que incluyó en su maleta a Irlanda el pasado marzo. En esta ocasión, ha vuelto a apostar por una de sus tiendas low cost preferidas, Accessorize, y ha lucido un par que se puede adquirir en su web por 5 libras (unos 5,61 €) y que estrenó en uno de sus últimos actos oficiales fuera de casa antes de la crisis sanitaria.

Paralelismo con Meghan

Resulta imposible saber con qué ha combinado Kate la camisa blanca esta vez, quizás con los mismos pantalones que el día de su estreno, unos estilizadores culottes de Massimo Dutti a los que sumó zapatillas de tela para mayor comodidad. Lo que sí que podemos apreciar a la perfección es su look de belleza, en el que varios fans han encontrado ciertas similitudes con Meghan Markle. La duquesa de Cambridge ha abogado por su característica naturalidad a la hora de maquillarse, destacando su mirada verde mediante un delineado negro, máscara de pestañas y perfilando sus cejas pero evitando un efecto sobrecargado en la piel. Eso nos ha permitido ver una vez más sus pequitas, detalle que adora su cuñada. Además, curiosamente, la mujer del príncipe Harry escogía esta semana para su aparición virtual una coleta tirante que despejaba su rostro, apuesta muy similar a la de Kate.

