En una foto inédita, Kate convence con su look más relajado en vaqueros y zapatillas Analizamos el cómodo estilismo con el que la duquesa de Cambridge se convirtió en ayudante de jardinería por un día hace un año

La inauguración del Chelsea Flower Show es uno de los momentos favoritos de la primavera para la duquesa de Cambridge, quien aprovecha el evento para concienciar sobre la importancia de jugar al aire libre para los más pequeños. Y, aunque este año la visita al jardín se realizará vía online -ya que la mayoría de citas se están pasando a la esfera virtual-, el perfil oficial de los duques de Cambridge ha querido echar la vista atrás en el tiempo recordando con el throwback más palaciego a Kate Middleton preparando el acto de 2019. Aunque es habitual verla totalmente implicada en sus citas oficiales, no deja de ser refrescante ver su faceta más cercana del día que se convirtió en una más de las ayudantes de jardinería. Lo que más sorprende de la estampa, además de ver su compromiso en que todo quedara perfecto, es el estilismo que lució. Una combinación muy cómoda con vaqueros y zapatillas alejada de los looks sofisticados que lleva en sus apariciones públicas, cuando los románticos vestidos suelen ser su prenda predilecta, que demuestra que también las royals son partidarias de los looks comfy para su rutina, como la que fue su elección de estilo para agradecer las felicitaciones de cumpleaños.

Con la comodidad como denominador común de las prendas que formaban su look, Kate apostó por una mezcla infalible que puede resolver cualquier crisis del armario. Combinó dos piezas tan comunes en el vestidor de cualquier mujer como son una camisa y un pantalón. La parte de arriba -cuyas mangas remangó para tener mayor libertad de movimientos-, era de color verde caqui, tono que se integraba a la perfección con el entorno del jardín. El vaquero ponía el toque cómodo y resistente a la mezcla. Además, para poder moverse por todo tipo de terrenos, remató la mezcla con unas zapatillas de cordones que se coordinaban con el color militar. Las que escogió fueron las del modelo 2750 Cotu Classic de Superga, un diseño que se encuentra todavía a la venta por 59 euros.

Es curioso el detalle de que, por mucho que son piezas que llevó hace un año, nadie podría sospechar viendo la foto que se trata de una imagen del pasado. Al apostar por prendas básicas, Kate se asegura de seguir su estrategia de estilo, que consistiría en crear looks capaces de resistir el paso del tiempo. Y, ¿qué mejor que los imprescindibles del armario para ello? Por mucho que las temporadas vayan actualizando el vestidor con las tendencias, son las camisas, vaqueros o zapatillas de cordones las que pueden ser lucidas una y otra vez, permitiendo crear infinidad de looks exprimiendo al máximo su versatilidad.

