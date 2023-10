7 razones por las que este es el mejor compañero de viajes para todos tus planes de otoño 2023

Son muchos los factores que definen nuestro estilo. La ropa que vestimos, la casa en la que vivimos, cómo nos maquillamos y, por supuesto, el coche que conducimos. De la misma manera que, por ejemplo, no te comprarías una laca de uñas de un color chillón si no fuese tu tono favorito, tampoco invertirías en un coche con el que no te sintieses identificada. Y es que nuestro vehículo dice más de nosotras mismas de lo que podemos llegar a creer. Ya se trate de una escapada de fin de semana, un viaje marcado en el calendario, una excursión con los más pequeños de la casa o sencillamente una tarde de compras y recados, a nuestro compañero de viaje le pedimos que sea versátil, que tenga un diseño atractivo y, por supuesto, que cuente con prestaciones tecnológicas innovadoras.

Por todo ello, si estás buscando un automóvil premium que lo tenga todo, que sea confortable y deportivo a la vez, que se adapte como un guante a las necesidades del día a día, pero también a los viajes inesperados y que además sea respetuoso con el medio ambiente, el nuevo Hyundai KONA está hecho para ti. Y no solo lo decimos nosotras, sino que su diseño, sus prestaciones y su funcionalidad dan fe de ello. A continuación, recopilamos las 7 razones por las que el nuevo Hyundai KONA es el mejor coche para todos tus planes.

El viaje de tus sueños

Piensa en el roadtrip perfecto. ¿Hacia dónde conduces? Tal vez hacia un recóndito paraje rural rodeado de verde intenso, un lugar ideal para desconectar y hacer rutas de senderismo cada día para descubrir el paisaje. O, por el contrario, una bulliciosa capital urbana, con una efervescente vida cultural. Conciertos, museos, tiendas… y tus mejores looks en la maleta. ¿Con quién te embarcas en este viaje? La compañía también es fundamental. ¿Te vas con tu familia, con tu grupo de amigas o te embarcas en una aventura en solitario? Sea como sea, las dimensiones y el espacio del coche en el que viajas son clave para que todo resulte perfecto.

El confort y el buen gusto reinan en el amplio y cuidado habitáculo del nuevo Hyundai KONA. No solo ofrece un interior de mayores dimensiones y más flexible, sino que su aspecto exterior es mucho más futurista y moderno, ideal para todas aquellas a las que les gusta estar al día de las últimas tendencias. Estos aspectos hacen del Hyundai KONA un vehículo versátil capaz de acompañarte en tus múltiples compromisos del día a día, por muchos que estos cambien cada segundo, o en los destinos más inesperados.

Siempre conectada

La comodidad al volante no solo es cuestión de la calidad de los asientos o del espacio que tengamos, sino que es imprescindible que se trate de un vehículo que se adapte a nuestras necesidades a la hora de conducir. El nuevo Hyundai KONA cuenta con la llave digital de Hyundai, que te permite desbloquearlo sujetando tu smartphone contra el tirador de la puerta del conductor o del acompañante sin necesidad de llevar las llaves contigo. Además, incorpora el nuevo Connected Car Navigation Cockpit, con actualizaciones de software OTA (Over The Air) para todos los sistemas del vehículo.



Funcionalidad y diseño es todo lo que le pedimos a un vehículo

De nada sirve un vestido fabuloso que resulte imposible a la hora de llevarlo. Practicidad y diseño han de estar unidos en cualquier look para que este sea un éxito, ¿o acaso has olvidado aquella noche que estrenaste unos taconazos con los que apenas pudiste caminar? Con el coche sucede lo mismo.

La funcionalidad y el diseño van de la mano en el nuevo modelo de Hyundai. El frontal del nuevo KONA destaca gracias a Seamless Horizon, una luz LED elegantemente arqueada que se reparte por todo el capó y muestra una presencia más dinámica en carretera. La luz trasera Seamless Horizon es igual a la del frontal, creando así un aspecto armonioso y una iluminación que distingue y dota de exclusividad al KONA.

Maletero más amplio y con mayor capacidad

A la hora de elegir un coche, el maletero es, sin lugar a dudas, un punto clave para apostar por un modelo u otro. Necesitamos maleteros espaciosos, que nos faciliten el día a día, pero también que nos permitan viajar cómodamente con el equipaje de toda la familia. El nuevo Hyundai KONA cuenta con 466 litros de espacio de maletero con los asientos levantados. Además, los asientos traseros abatibles 40:20:40 te ofrecen una versatilidad extra para cargas voluminosas.



Seguridad ante todo

Ya sea un coche de uso privado para viajar en solitario, un vehículo familiar o el primer coche que compartáis en pareja, las garantías que ofrezca en cuanto a seguridad deberían ser prioritarias a la hora de decantarse por uno u otro. El nuevo KONA ha sido equipado con los últimos sistemas de seguridad SmartSense, como el asistente de conducción en autopista que combina el asistente de seguimiento de carril con el control de crucero inteligente basado en navegación. Este sistema emplea sensores y datos cartográficos para garantizar una conducción segura y ajustar automáticamente la velocidad de circulación.

Asistente de aparcamiento en remoto

Aparcar en espacios reducidos ahora es más fácil. Puedes aparcar el KONA Híbrido o eléctrico utilizando los botones de la llave inteligente desde fuera del vehículo. Con el nuevo modelo de Hyundai, aparcar ha dejado de ser un problema.

Gama híbrida y eléctrica

Tanto si prefieres un modelo híbrido como si estás pensando en dar tus primeros pasos en la movilidad eléctrica, el nuevo Hyundai KONA estará disponible en cuatro versiones para que seas tú la que decida cuál se adapta mejor a tu día a día: combustión, híbrido 48V, híbrido eléctrico y 100% eléctrico. También está disponible en el acabado deportivo N Line.